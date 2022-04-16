صحف عالمية: أوكرانيا تتسلم سلاحا ثقيلا وغرق "موسكفا" ضربة خطيرة لهيبة الروس

تناولت أبرز الصحف العالمية، اليوم السبت، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، من بينها بدء تسلم كييف أسلحة ثقيلة من الغرب من أجل معركة إقليم دونباس مع الروس.

كما سلطت تلك الصحف الضوء على غرق الطراد الروسي ”موسكفا“، واصفة ذلك بأنه ”ضربة خطيرة لهيبة موسكو“، إلى جانب التطرق للتحالف الصيني الروسي حول أوكرانيا.

بدء تسليم الأسلحة لأوكرانيا

ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن ”الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأوا بتسليم الدبابات والمروحيات والأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا التي تستعد لمعارك واسعة النطاق ضد القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق البلاد“.

واعتبرت المجلة أن ”شحنات الأسلحة الجديدة تمثل تحولًا صارخًا عن الدعم الغربي لأوكرانيا في الأيام الأولى من الحرب، عندما كان المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون غير متأكدين من المدة التي يمكن أن تصمد فيها أوكرانيا ضد غزو روسي واسع النطاق، وكانوا حذرين أيضاً من تسليم أسلحة ثقيلة يمكن أن تقع في أيدي الروس“.

وأشارت إلى أن ”عمليات التسليم تعكس أيضًا تحولًا بعيدًا عن الأنظمة الدفاعية مثل الصواريخ المضادة للدبابات إلى المزيد من الأسلحة الهجومية التي تحتاجها أوكرانيا في مرحلة حرجة من الحرب“.

وأفادت أن ”نقل الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل. فبالإضافة إلى المركبات الثقيلة والأسلحة نفسها، تتطلب أي عمليات نقل من هذا القبيل إلى أوكرانيا دعماً لوجستيًا طويلاً لحمايته، بما في ذلك التدريب وقطع الغيار والميكانيكا للحفاظ على عمل المركبات في منطقة الحرب، وهو أمر خطير، حيث هددت روسيا بمهاجمة شحنات الأسلحة“.

وأضافت المجلة أنه ”مع ذلك، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن العديد من الدول المتحالفة ما زالت تدرس تسليم دبابات إلى أوكرانيا، ومعظمها من طرازات الحقبة السوفيتية التي تم تدريب القوات في كييف عليها بالفعل“.

وتابعت: ”في حين دفعت التعقيدات اللوجستية بعض الحكومات الغربية إلى منع تسليم إمدادات أكبر من المركبات الثقيلة إلى أوكرانيا، على الرغم من مناشدات كبار المسؤولين الأوكرانيين لمزيد من الدعم لقواتهم“.

وأردفت ”فورين بوليسي“ أن ”آخرين، ولا سيما بعض السياسيين في ألمانيا، يخشون من أن تطوير الجيش الأوكراني بأسلحة ثقيلة يمكن أن يحول الغرب إلى هدف لمزيد من العدوان الروسي. وبحسب ما ورد، أثار هذا الجدل انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا“.

وكانت إحدى الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة قد صرحت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بما يصل إلى 50 دبابة قتال مستخدمة من طراز ”Leopard 1“.

”لكن الحكومة الألمانية لم تأذن بعد بنقل الأسلحة، بيد أنه بالنسبة للأوكرانيين، فإن الموجة الجديدة من عمليات نقل الأسلحة الغربية هي تحول مرحب به لكنها لا تزال غير كافية“، وفق تقرير المجلة الأمريكية.

وأضاف: ”أكد مسؤولون أوكرانيون حاليون وسابقون أن الغرب لا يزال بإمكانه فعل المزيد لتسليح البلاد قبل ما يُتوقع أن يكون فصلًا جديدًا حاسمًا في الحرب“.

ونقلت ”فورين بوليسي“ عن أولينا تريجوب، رئيسة اللجنة الدفاعية المستقلة لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قولها إن ”الشحنات الجديدة من الغرب ليست كافية لمنح أوكرانيا اليد العليا في حربها ضد القوات الروسية المتفوقة عدديًا“.

واتهمت تريجوب الغرب بأنه ”يتسبب بالموت البطيء لبلادها، ومع ذلك، يجادل المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بأن عمليات النقل الجديدة تشير إلى أن واشنطن وحلفاءها يستعدون الآن لمساعدة أوكرانيا ليس فقط في النجاة من الهجوم الروسي، ولكن البدء في شن الهجوم“.

ضربة خطيرة لهيبة الجيش الروسي

في سياق الحرب على أوكرانيا، نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية عن محللين عسكريين قولهم إن ”خسارة روسيا السفينة الحربية الرئيسية لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية ستصعب على موسكو مهمة السيطرة الكاملة على الساحل الجنوبي لأوكرانيا والانتقال في نهاية المطاف إلى مدينة أوديسا الساحلية، لكنهم أكدوا أنه من غير المرجح أن تعرقل حملة موسكو الحربية بالكامل.

ووفقاً للصحيفة، أجرى ”معهد دراسة الحرب“ الأمريكي تحليلا بشأن الطراد المنكوب، وأظهر أن الدور الرئيسي للسفينة، المعروفة باسم ”موسكفا“، هو شن ضربات دقيقة بصواريخ كروز على المراكز اللوجستية والمطارات الأوكرانية.

وكان الحريق الذي شب على ظهر السفينة الخميس الماضي، دفع الروس لسحب عدة سفن حربية أخرى من الساحل الأوكراني.

وبحسب المعهد، فإن ”خسارة موسكفا ستقلل من قدرة روسيا على شن ضربات بصواريخ كروز، لكن من غير المرجح أن توجه ضربة حاسمة للعمليات الروسية ككل“.

من جانبها، رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن خسارة ”موسكفا“ تُعد ضربة خطيرة لهيبة الجيش الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”غرق السفينة سيصدم الجمهور الروسي“، معتبرة أن ”الحادث هو أحدث مؤشر على أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي قريبًا، الأمر الذي دفع المحللين إلى توقع هجوم أكثر شراسة رداً على الواقعة“.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إنه ”في الوقت الذي تكافح فيه وسائل الإعلام والمسؤولون الروس لشرح غرق السفينة الرئيسية في البحر الأسود، كان من الواضح أن فقدان الطراد وعدد لا يحصى من طاقمها المقدر بـ 510 كان بمثابة ضربة لخطط الرئيس فلاديمير بوتين، الحربية ومكانته العسكرية“.

وبحسب التحليل، حاولت الحكومة الروسية منذ البداية التقليل من شأن ما حدث، وقالت إن ”وزارة الدفاع زعمت أن حادثًا تسبب في نشوب حريق على متن السفينة“.

”ثم قالت إنه تم احتواء الضرر وإن السفينة يجري سحبها إلى ميناء في سيفاستوبول، قبل أن تعلن أخيرا، أن السفينة غرقت في بحار عاصفة“، وفق المصدر ذاته.

وأشارت إلى أن ”حجم الخسارة لم يتضح بعد، حيث تدعي أوكرانيا أنها ضربت ”موسكفا“ بصاروخ من طراز ”نبتون“ المضاد للسفن“.

ولم تنشر أي صور ”لموسكفا“ أو طاقمها في وسائل الإعلام الروسية منذ تضرر السفينة، في غضون ذلك، كتب المحلل السياسي الروسي، ألكسندر باونوف، أن غرق السفينة يتناقض مع صورة الجيش الذي تم تحديثه بنجاح وروج له المسؤولون الروس ووسائل الإعلام المملوكة للدولة، ومع الثقة بالنفس التي انطلقت بها روسيا في هذه الحرب“.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالقول: ”قد لا يحدث فقدان الطراد فرقًا حاسمًا في خطط الحرب الروسية، حيث سيستمر الأسطول الروسي في محاصرة الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، على الرغم من أنه يبدو أن الأسطول قد تحرك بعيدًا عن الساحل لمنع هجوم آخر“.

تحالف محدود بين روسيا والصين

إلى ذلك، عقدت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية مقابلات مع خبراء سياسيين، تحدثوا عن العلاقات بين روسيا والصين في خضم الحرب الأوكرانية، ووصفوها بأنها ”تحالف محدود“.

ونقلت المجلة عن روبرت بلاكويل، السفير الأمريكي السابق لدى الهند والزميل الحالي للسياسة الخارجية الأمريكية في مجلس العلاقات الخارجية، قوله إن العلاقة بين البلدين ”خيار استراتيجي للصين“.

لكن بلاكويل أشار إلى أن ”حرب روسيا في أوكرانيا لن تساعد بكين على الإطلاق“.

وأضاف أن ”غزو روسيا لأوكرانيا يمثل مشكلة بالنسبة للمبادئ الأساسية للصين المتمثلة في القدسية والسيادة وسلامة أراضيها، وتحاول الصين التفكير في طريقة للمضي بدقة على هذا الخط للدفاع عن كليهما من خلال التواجد على جانبي هذا الخط، وهي غير مقنعة في هذا الصدد“.

وتابع بلاكويل أن ”الصينيين تجنبوا الإضرار بعلاقتهم مع روسيا ويحاولون وضع وجه جيد لدبلوماسيتهم العامة قدر الإمكان. ومن المفترض أنهم ينجحون في الأول لكنهم لم ينجحوا في الثاني، ولن ينجحوا في الثاني ما لم يدينوا الروس، ولن يدينوهم“.

ورغم دعوات الولايات المتحدة ودول ”الناتو“ الأخرى، لم تدن الصين صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدلاً من الإدانة، واصلت بكين الدعوة إلى السلام بين الجانبين، بحسب رواية ”نيوزويك“.

ووفقاً للمجلة، قدمت إليزابيث ويشنيك، خبيرة الأبحاث البارزة في ”CNA“، وهي منظمة بحثية غير ربحية، تعليقات مماثلة حول علاقة الصين الحالية مع روسيا في خضم الحرب في أوكرانيا.

وقالت ويشنيك إنه ”بينما أظهرتا دعمًا لبعضهما البعض ردًا على الولايات المتحدة، فإن هناك اختلافات في التحالف فيما بينهما، وإن الصين تواجه مشكلة حقيقية بسبب عدم إدانتها لروسيا، حيث كانت بكين تعترف بسيادة أوكرانيا قبل الغزو“.

وتابعت المتحدثة ذاتها: ”التصرفات الصينية تضع الحكومة في معضلة من حيث كيفية تفسيرها لمواقف سياستها الخارجية لأن لديها موقفًا طويل الأمد ضد التهديدات لوحدة أراضيها وسيادتها بسبب مخاوفها المتعلقة بتايوان“.

واعتبرت أن ”الشراكة الروسية الصينية تمثل قلقًا بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه، وأن حالة عدم اليقين هذه تهدد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستدخل وتقدم تقنية إضافية لروسيا يمكنها استخدامها في الصراع، أو إذا كانت ستساعد روسيا في الالتفاف حول التعامل مع العقوبات“.