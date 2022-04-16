زيلينسكي : ما بين 2500 و 3000 جندي أوكراني لقوا حتفهم في الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمحطة ‭)‬سي.إن.إن‭(‬ يوم الجمعة إن ما بين 2500 و3000 جندي أوكراني لقوا حتفهم حتى الآن في الحرب مع روسيا كما أصيب عشرة آلاف آخرين.

وياتي تصريح زيلينسكي بالتزامن مع كشف مصادر مطلعة يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت المصادر إن شميهال ووزير المالية سيرهي مارشينكو ومحافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو سيلتقون بشكل ثنائي مع مسؤولين ماليين من مجموعة الدول السبع وغيرها والمشاركة في مائدة مستديرة حول أوكرانيا يستضيفها البنك الدولي يوم الخميس.

وسيكون اجتماع الخميس أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين الرئيسيين للاجتماع بشكل شخصي مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.