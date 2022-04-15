"تهديد لنفوذ واشنطن".. تحليل يرصد تنامي التأثير الصيني في أمريكا اللاتينية

نشرت هيئة فكرية أمريكية مستقلة تحليلًا بعنوان ”التأثير الصيني في أمريكيا اللاتينية“، ناقش دور بكين البارز منذ عقدين في بناء علاقات وثيقة مع بعض الدول هناك لتعزيز نفوذها في مواجهة الولايات المتحدة التي تركت المنطقة بشكل كبير منذ فترة.

وذكر ”مجلس العلاقات الخارجية“ عبر موقعه الإلكتروني أنه على مدى العقدين الماضيين، استطاعت الصين تطوير علاقات اقتصادية وأمنية وثيقة مع العديد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وفنزويلا، لكنه أشار إلى أن نفوذ بكين المتزايد في المنطقة أثار مخاوف في واشنطن وخارجها.

وأشارت الهيئة الفكرية إلى أن دور الصين في أمريكا اللاتينية قد نما بسرعة، منذ العام 2000، حيث وعدت آنذاك بعض الدول بفرص اقتصادية وأمنية سخية، مما أثار مخاوف واشنطن من صعود النفوذ الصيني في المنطقة التي كانت تحت سيطرتها.

وأوضحت الهيئة الأمريكية في تحليلها أن الشركات الحكومية الصينية تُعد من كبار المستثمرين في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات الفضائية في المنطقة، متفوقة على الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لأمريكا الجنوبية.

وقال التحليل إن الصين وسعت أيضًا وجودها الدبلوماسي والثقافي والعسكري منذ عقد، وفي الآونة الأخيرة، عززت دعمها في مكافحة جائحة كورونا وزودت المنطقة بالمعدات الطبية والقروض ومئات الملايين من جرعات اللقاح المكافح للفيروس التاجي.

وأضاف أن هذه التحركات أثارت مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها من أن بكين قد تستخدم العلاقات في المنطقة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، بما في ذلك مزيد من العزلة لتايوان، وتعزيز الأنظمة الاستبدادية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن – الذي يرى الصين على أنها ”منافس إستراتيجي“ في المنطقة – يسعى جاهدًا إلى إيجاد طرق لمواجهة نفوذها المتزايد.

كيف تطورت العلاقات الاقتصادية؟

وفي هذا الصدد، ناقش التحليل السياسي الذي أعده ”مجلس العلاقات الخارجية“، تدرج العلاقات الاقتصادية التي أقامتها الصين مع دول المنطقة، منذ العام 2000. وقال إن السوق الصينية في هذه الفترة شكل أقل من 2% من صادرات أمريكا اللاتينية، لكنه أشار إلى أن النمو السريع للصين والطلب المتزايد على صادرتها أدى إلى ازدهار السلع في المنطقة.

وأضاف أنه على مدى السنوات الثماني التالية، نمت التجارة بمعدل سنوي متوسط قدره 31%، ووصلت قيمتها إلى 180 مليار دولار، في العام 2010. وتابع أنه بحلول، العام 2021، بلغ إجمالي التجارة 450 مليار دولار، حيث يتوقع الاقتصاديون أنها قد تتجاوز 700 مليار دولار بحلول عام 2035، موضحًا أن الصين أصبحت حاليًا أكبر شريك تجاري لأمريكا الجنوبية وثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا اللاتينية ككل، بعد الولايات المتحدة.

وأوضح التحليل أن لدى بكين اتفاقيات تجارة حرة مع تشيلي وكوستاريكا وبيرو، بالإضافة إلى أن 20 دولة من أمريكا اللاتينية قد وقعت حتى الآن على ”مبادرة الحزام والطريق“ التجارية الصينية.

المصالح السياسية للصين في المنطقة

وفي هذا الإطار، ذكر ”مجلس العلاقات الخارجية“ في تحليله أن الهدف الرئيس للصين في المنطقة هي رغبتها في توسيع دائرة نفوذها من خلال ما تسميه ”التعاون بين بلدان الجنوب“، وهو إطار إنمائي يركز على المساعدة والاستثمار والتجارة.

وأوضحت الهيئة الفكرية أن تركيز الصين على ”القوة الناعمة“ – بما في ذلك تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية – قد ساعدها على بناء ”حسن النية السياسية“ مع الحكومات المحلية وتقديم نفسها كشريك موثوق فيه بديلًا للولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقالت: ”منذ الجولة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني الأسبق، جيانغ تسه مين، والتي استمرت 13 يومًا في أمريكا اللاتينية في العام 2001، كانت هناك العشرات من التبادلات السياسية رفيعة المستوى.“

وأضافت: ”فضلًا عن ذلك، زار الرئيس الصيني الحالي، شي جين بينغ، المنطقة 11 مرة منذ أن تولى منصبه في 2013. وبالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول المنطقة، وقعت الصين شراكات إستراتيجية شاملة – وهي أعلى تصنيف تمنحه لحلفائها الدبلوماسيين – مع الأرجنتين والبرازيل ودول أخرى، بما في ذلك تشيلي، والإكوادور، والمكسيك، وبيرو وفنزويلا.“

عزل تايوان

ومثال آخر عن المصالح السياسية للصين في المنطقة، رأت الهيئة الفكرية في تحليلها أن ضغط الصين المتزايد لعزل تايوان كان عاملًا رئيسًا آخر. وقالت إنه مع رفض بكين إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول التي تعترف بسيادة تايوان، تضاءل دعم أمريكا اللاتينية للجزيرة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 8 دول فقط في المنطقة هي التي لا تزال تعترف بالجزيرة المطلة على المحيط الهادئ.

وأضافت: ”غيرت جمهورية الدومينيكان، ونيكاراغوا، مؤخرًا مواقفهما بعد أن عرضت الصين حوافز مالية عليها، بما في ذلك القروض والاستثمارات في البنية التحتية. ويقول الخبراء إن بقية المعاقل، مثل هايتي، تواجه ضغوطًا متزايدة.“

ونقلت الهيئة الفكرية عن محللي قولهم إن العلاقات المتنامية بين الصين وأمريكا اللاتينية تعزز الحكومات الاستبدادية، بما في ذلك الحكومات في كوبا، ونيكاراغوا، وفنزويلا، مضيفين: ”لا يتعلق الأمر بمحاولة الصين إنتاج أنظمة معادية للديمقراطية، ولكن تلك الأنظمة تجد شريكًا راغبًا في الصين.“

استغلال العلاقات الأمنية

في غضون ذلك، رأى التحليل أن إستراتيجية الحكومة الصينية بشأن أمريكا اللاتينية تؤكد على أهمية التعاون الأمني والدفاعي مع دول المنطقة، حيث تشمل جهود الصين لإقامة علاقات عسكرية أقوى مع نظيراتها هناك مبيعات الأسلحة والتبادلات العسكرية وبرامج التدريب.

وأشار إلى أن فنزويلا أصبحت أكبر مشترٍ للمعدات العسكرية الصينية في المنطقة بعد أن حظرت الحكومة الأمريكية جميع مبيعات الأسلحة التجارية إلى البلاد، اعتبارًا من العام 2006، موضحة أنه بين عامي 2009 و2019، ورد أن بكين باعت أكثر من 615 مليون دولار من الأسلحة إلى كاراكاس.

وقالت: ”كما قامت بوليفيا، والإكوادور، بشراء طائرات عسكرية صينية ومركبات أرضية ورادارات دفاع جوي وبنادق هجومية بملايين الدولارات. وسعت كوبا إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع الصين، حيث استضافت جيش التحرير الشعبي الصيني في عدة زيارات للموانئ.“

وأضافت: ”يتجلى الوجود الصيني المتنامي أيضًا في مشاركتها في عمليات حفظ السلام في هايتي، فضلاً عن التدريبات العسكرية وتوفير الإمدادات لتطبيق القانون المحلي في جميع أنحاء المنطقة. وعلى سبيل المثال، زودت الصين أقسام الشرطة البوليفية بمعدات مكافحة الشغب والمركبات العسكرية، وتبرعت بمعدات النقل والدراجات النارية لقوات الشرطة في غيانا، وترينيداد، وتوباغو.“

الطاقة والبنية التحتية

وفي مجال آخر للإستراتيجية الصينية في أمريكا اللاتينية، ذكر ”مجلس العلاقات الخارجية“ في تحليله أن الطاقة والبنية التحتية تأتيان ضمن المصالح الصينية في المنطقة. وقال إنه بين عامي 2000 و2018، استثمرت الصين 73 مليار دولار في قطاع المواد الخام بأمريكا اللاتينية، بما في ذلك عن طريق بناء مصافي التكرير ومعامل المعالجة في البلدان التي بها كميات كبيرة من الفحم، والنحاس، والغاز الطبيعي، والنفط، واليورانيوم.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، استثمرت بكين ما يقرب من 4.5 مليار دولار في إنتاج الليثيوم في المكسيك وما يسمى ببلدان ”مثلث الليثيوم“ في الأرجنتين، وبوليفيا، وتشيلي، حيث تحتوي لبلدان الثلاثة على أكثر من نصف الليثيوم في العالم، وهو معدن ضروري لإنتاج البطاريات.

وأوضح التحليل أن الصين تهتم أيضًا بقطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث قام ”بنك التنمية الصيني“ بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبرى، مثل أكبر محطة للطاقة الشمسية في أمريكا اللاتينية في خوخوي بالأرجنتين، ومزرعة ”بونتا سييرا“ للرياح في كوكيمبو بتشيلي.

وبالنسبة للبنية التحتية، ذكر التحليل أن الصين قامت بضم: الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، والإكوادور، وبيرو، وأوروغواي إلى ”البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية“ الذي أنشأته بكين، العام 2014، بالإضافة إلى أنها مولت مشاريع بناء في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على السدود، والموانئ، والسكك الحديدية.

وأضاف: ”تركز الصين أيضًا على البنية التحتية الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والمدن الذكية وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) من شركات الاتصالات مثل (هواوي).“

وتابع: ”على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من استخدام معدات هواوي، التي يدعي صناع السياسة أنها تجعل البلدان عرضة للتهديدات الإلكترونية الصينية، تعتمد الأرجنتين والبرازيل، من بين دول أخرى، عليها في شبكاتهما الخلوية.“

دور الصين خلال الجائحة

من ناحية أخرى، ذكرت الهيئة الفكرية الأمريكية المستقلة في ختام تحليلها أن الصين استغلت أزمة جائحة كورونا لصالح تحقيق مكاسب سياسية لصالحها. ونقلت عن محللين قولهم: ”إن دبلوماسية الصين بشأن الفيروس التاجي في أمريكا اللاتينية هي محاولة لتحسين صورتها وكسب ود الحكومات الإقليمية.“

وقال التحليل: ”أثارت بعض الدول مخاوف بشأن دبلوماسية اللقاحات التي تنتهجها بكين. وعلى سبيل المثال، زعمت هندوراس وباراغواي أنهما واجهتا ضغوطًا للتخلي عن اعترافهما بتايوان مقابل الجرعات.“

وأضاف: ”يشك بعض المحللين في أن الصين تستخدم أيضًا نفوذها في اللقاح للضغط من أجل توسع (هواوي)، عملاق الاتصالات الصيني المثير للجدل. وعلى سبيل المثال، ألغى صناع القرار في البرازيل قرارًا سابقًا بمنع الشركة الصينية من تطوير شبكات الجيل الخامس في البلاد بعد أسابيع من تقديم الصين ملايين جرعات اللقاح.“