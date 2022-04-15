روسيا: أحبطنا "هجومًا إرهابيًا" لعناصر من "هيئة تحرير الشام"

نقلت وكالة أنباء ”تاس“ الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، اليوم الجمعة، إنه اعتقل 4 أعضاء في جماعة إسلامية متشددة في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إن أحدهم كان يعد ”لشن هجوم إرهابي“، حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية، التي قالت إن الأربعة أعضاء في جماعة هيئة تحرير الشام.

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي تعلن فيها موسكو عن إحباط هجوم من هذا النوع، بعد أن أعلنت عن هجوم مشابه قبل عام تقريبًا.

وفي الـ9 من شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، أعلنت قوات الأمن الروسية إحباط هجوم وصفته بـ“الإرهابي“ في مدينة سيمفروبول في القرم، إضافة إلى احتجاز اثنين من أنصار تنظيم ”هيئة تحرير الشام“ (جبهة النصرة سابقا) المحظور في روسيا.

وقال بيان صادر عن الأمن في حينها: إن ”الإرهابيين كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم، ومن ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا“، وفقا لموقع ”سبوتنيك“ الروسي.

وأضاف البيان: ”منع جهاز الأمن هجوما في جمهورية القرم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999 من أنصار تنظيم ”هيئة تحرير الشام“ المحظور في روسيا، وقد خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول“.

وحسب البيان، ضبط الأمن بحوزتهما مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات، وعثر في مراسلاتهما على تعليمات بإنتاج متفجرات وعبوات ناسفة، إضافة إلى تبادل رسائل صوتية مع مبعوثين من منظمة إرهابية دولية لمناقشة أعمال إرهابية مخططة تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له.

وتخضع منطقة إدلب في شمال غرب سوريا لسيطرة لهئية تحرير الشام، وهي آخر جيب للمعارضة المسلحة في سوريا.