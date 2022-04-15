ستكون للخطوة عواقب.. موسكو تحذر السويد وفنلندا من الانضمام لـ"الناتو"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان إن هاتين الدولتين ”يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل“.

وأضافت أن ”الانضمام إلى الناتو لا يمكن أن يعزز أمنها القومي، وبحكم الأمر الواقع ستكونان (فنلندا والسويد) الخط الأول للحلف الأطلسي“.

وتدرس هلسنكي وستوكهولم الانضمام إلى الحلف الأطلسي ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي السابق والنائب الحالي في مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف صرح يوم أمس الخميس، أنه إذا انضمت فنلندا أو السويد إلى ”الناتو“، فإن روسيا ستعزز وسائلها العسكرية خصوصا النووية منها في بحر البلطيق وقرب الدول الاسكندنافية.

وستبت فنلندا، التي يبلغ طول حدودها مع روسيا حوالي 1300 كيلومتر ”خلال أسابيع قليلة“ مسألة طلب انضمامها إلى الحلف.

ولا تستبعد السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضا لكنها تبدو أكثر ترددا من جارتها.

وجاء في منشور للرئيس الروسي السابق (2008-2012) ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي على موقع ”تلغرام“، أنه في حال انضم البلدان إلى الحلف الأطلسي فإن هذا الأمر سيزيد بأكثر من الضعف طول الحدود البرية لروسيا مع دول حلف شمال الأطلسي، حيث قال: ”من الطبيعي أن يتعين علينا تعزيز حدودنا“.

وأضاف: ”في هذه الحالة، يصبح من غير الممكن الحديث من الآن فصاعدا عن وضعية لا نووية في البلطيق، يجب إعادة إرساء التوازن“، مشيرًا إلى أنه سيكون من حق روسيا أن تنشر أسلحة نووية في المنطقة.

وبين الرئيس الروسي السابق أن روسيا ”ستعزز بشكل كبير قواتها البرية ودفاعاتها الجوية، وستنشر قوات بحرية وازنة في خليج فنلندا“.

وردا على سؤال حول تصريحات مدفيديف قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن ”هذا الأمر تم التطرق إليه مرارا“، وإن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أمرا بـ“تعزيز جناحنا الغربي“؛ ردا على التوسع العسكري المحتمل للحلف الأطلسي.

ولدى سؤاله عمّا إذا سيشمل هذا التعزيز نشر أسلحة نووية، قال بيسكوف: ”لا يمكنني القول، ستكون هناك قائمة طويلة بالتدابير، خطوات ضرورية، سيتناول الرئيس هذا الأمر في اجتماع منفصل“.