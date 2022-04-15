موسكو تعلن قتل 30 مرتزقا بولنديا قرب خاركيف وتدمير مصنع أسلحة بكييف

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أنها قتلت نحو ثلاثين ”مرتزقا بولنديا“ في ضربة شنتها في شمال شرق أوكرانيا، فيما التوتر على أشده بين موسكو ووارسو.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان، إنه ”نتيجة للضربة، تمت تصفية وحدة من المرتزقة تابعة لفرقة عسكرية بولندية خاصة (..) في بلدة إيزيوميسك في منطقة خاركيف. وقد تم القضاء على نحو 30 مرتزقة بولنديين“.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مصنعا للأسلحة في إحدى ضواحي كييف، مؤكدة أنها ستكثف ضرباتها على العاصمة الأوكرانية؛ ردا على هجمات شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية.

وأوضحت الوزارة أن ”عدد ونطاق عمليات القصف الصاروخي التي تستهدف مواقع في كييف سيزداد؛ ردا على كل الهجمات الإرهابية وعمليات التخريب التي ينفذها نظام كييف القومي في الأراضي الروسية“، معلنة تدمير وحدة لإنتاج صواريخ أرض-جو في مصنع فيزار“.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، أن خمسة أشخاص قتلوا في دونباس بشرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما سمع دوي انفجارات، ليل الخميس الجمعة، جنوب كييف، لم تسبب أضرارا أو إصابات على ما يبدو.

ويشكل الاستيلاء على كل دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على جزء منها منذ 2014، الهدف الأول للجيش الروسي منذ نهاية آذار/ مارس.

وفي أكبر منطقة في دونباس، دونيتسك، حيث ”يدور القتال على خط المواجهة بأكمله“، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح، بحسب الرئاسة.

وقال المصدر نفسه، إن لوغانسك المنطقة الأخرى في هذا القطاع الغني بالمناجم، شهدت 24 تفجيرا أسفرت عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين.

وفي منطقة كييف ”سُمع دوي انفجارات في قطاع فاسيلكيف (جنوب غرب كييف)“، وبحسب تقرير يومي يستند إلى معلومات ترسلها السلطات الإقليمية، أطلقت منظومة الدفاع المضاد للطائرات.

وقال حاكم منطقة العاصمة أولكسندر بافليوك على حسابه على ”تيلغرام“، إن صفارات الإنذار المضادة للطائرات أطلقت مرات عدة، منذ مساء الخميس، في منطقة العاصمة.

وعلى الرغم من انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، في نهاية آذار/ مارس، ما زالت صفارات الإنذار تنطلق من حين لآخر.