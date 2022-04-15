ردا على زيارة وفد أمريكي.. الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان

قالت الصين إنها أجرت تدريبات حول تايوان اليوم الجمعة، فيما يزور وفد أمريكي الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي أنها تستهدف ”الإشارات الخاطئة“ التي ترسلها الولايات المتحدة.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي نقلا عن ”شي يي لو“ المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي لجيش التحرير الشعبي أن ”الجيش الصيني أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان اليوم الجمعة“.

وأضاف شي أن ”هذه العملية رد على إرسال إشارات خاطئة على نحو متكرر من الولايات المتحدة بخصوص تايوان في الآونة الأخيرة“.

وخلال اجتماع عقد اليوم الجمعة، مع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين، قال بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن تايوان ”بلد له أهمية عالمية“ وأمنه له تداعيات على العالم بأسره.

وكان مينينديز ضمن وفد يضم ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية.

وتثير هذه الزيارات والإشارة إلى تايوان على أنها ”بلد“ غضب بكين التي ترفض ذلك وتعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

ووصل الوفد الأمريكي إلى تايوان في وقت متأخر أمس الخميس، قادما من أستراليا في زيارة لم يعلن عنها تستمر يومين.

وسيجتمع مع وزير خارجية تايوان جوزيف وو ووزير الدفاع تشيو كو-تشينغ.

وفي 7 نيسان/أبريل الجاري، هددت الصين بأنها ستتخذ إجراءات قوية إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وقالت إن مثل هذه الزيارة سيكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بيلوسي كانت ستزور تايوان الأسبوع الماضي لكن الزيارة لم تتم.

وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي جزءا من أراضيها، وتسبب قضيتها خلافا مستمرا بين بكين وواشنطن، خاصة بسبب الدعم العسكري والسياسي الأمريكي القوي للجزيرة.

ولم يؤكد مكتب بيلوسي ولا حكومة تايوان الزيارة المحتملة، لكن بعض وسائل الإعلام اليابانية والتايوانية ذكرت أنها ستتم بعد زيارة بيلوسي لليابان في مطلع الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين إن ”بكين تعارض بشدة كافة أشكال التفاعلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان“، مضيفا أنه ”يتعين على واشنطن إلغاء الزيارة“.

وفي تايبه ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو أن دعوة المسؤولين والشخصيات العامة الأمريكية للزيارة كانت دائما ”جزءا مهما“ من عمل الوزارة، وأنها ستعلن عن أي زيارات رسمية في وقت ملائم.

ولطالما وجهت بيلوسي انتقادات إلى الصين، خاصة في قضايا حقوق الإنسان، وعقدت اجتماعا عبر الإنترنت مع نائب رئيسة تايوان وليام لاي في كانون الثاني/ يناير، في ختام زيارته للولايات المتحدة وهندوراس.