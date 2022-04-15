المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يزور سول لبحث التجارب الصاروخية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سيزور سول الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن هذه الاجتماعات ستناقش الرد الدولي على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات في الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأكد المبعوث الأمريكي سونغ كيم، أنه ”منفتح على المحادثات مع كوريا الشمالية في أي وقت ودون شروط مسبقة“.

لكن بيونغ يانغ رفضت حتى الآن تلك المبادرات متهمة واشنطن بالاستمرار في انتهاج سياسات عدائية مثل العقوبات والتدريبات العسكرية.

وأطلقت كوريا الشمالية الشهر الماضي، صاروخا باليستيا عابرا للقارات للمرة الأولى منذ العام 2017.

ويقول مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن هناك دلائل على أنها ربما تستعد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن ”كيم ونائبه جونغ باك سيلتقيان بمسؤولين كوريين جنوبيين خلال زيارة تستغرق خمسة أيام تبدأ يوم الإثنين“.

وجاء في البيان أن ”الزيارة تؤكد التزام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمواصلة التعاون الوثيق بشأن القضايا الخاصة بكوريا الشمالية، فيما تسعيان إلى دفع عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية“.

وتضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب تجاربها الجديدة على الصواريخ الباليستية.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، المقرر أن يتولى منصبه في العاشر من مايو/ أيار، إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لردع كوريا الشمالية.

والثلاثاء الماضي، قالت البحرية الأمريكية، إن المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تنشط في المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية وسط توترات بسبب تجارب الصواريخ الكورية الشمالية ومخاوف من احتمال أن تستأنف بيونغ يانغ قريبا اختبار أسلحة نووية.

وذكرت هيلي سيمز المتحدثة باسم الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في اليابان في بيان يوم الثلاثاء، ”تجري المجموعة الهجومية الخاصة بحاملة الطائرات أبراهام لينكولن عمليات ثنائية مع بحرية قوات الدفاع اليابانية في بحر اليابان“.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي تنتشر فيها مجموعة حاملة طائرات في المياه بين كوريا الجنوبية واليابان، وتأتي الخطوة في وقت يتنامى فيه قلق مسؤولين أمريكيين من أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية تحت الأرض خلال الأيام المقبلة.

وقالت سيمز إن حاملة الطائرات تجري ”عمليات ثنائية اعتيادية“ لطمأنة حلفائنا وشركائنا إلى التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة بين المحيطين الهندي والهادي وأن تبقى مفتوحة.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنها على علم بأن حاملة الطائرات في المياه الدولية، لكن الوزارة امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وسبق أن انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية الأمريكية بوصفها مشروع حرب، وقالت إنها تفاقم التوتر.