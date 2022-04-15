تقرير: منظومة الليزر الإسرائيلية الجديدة ستخلق واقعا إقليميا جديدا

كشف تقرير عبري، أن نظام الليزر الإسرائيلي المطور حديثا سيخلق واقعا إقليميا جديدا تجاه إيران وحلفائها في المنطقة، لافتا إلى أنه سيكون بمقدوره مواجهة الكثير من التهديدات بالشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الخميس، ”اجتياز منظومة دفاعية تعمل بالليزر لأول مرة اختبارا لاعتراض طائرات مسيرة، وصواريخ، وتهديدات جوية أخرى، وهي المنظومة التي تعمل إسرائيل على تطويرها منذ عدة سنوات“.

وقال التقرير، الذي أعدته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”النظام الإسرائيلي يمكن استخدامه كسلاح هجومي وليس دفاعيا فقط، وهو بمثابة اختراق تكنولوجي لا مثيل له في العالم، وإنجاز تاريخي لإسرائيل“.

وأوضح، أن ”النظام الجديد لديه القدرة على تحويل إسرائيل لقوة عسكرية من الدرجة الأولى، خاصة فيما يتعلق بالحماية من التهديدات الجوية والصاروخية بمختلف أنواعها“.

وبين أنه ”سيحمي إسرائيل من التهديدات الجوية والصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة ولبنان وسوريا وإيران“.

وأضافت ”يديعوت أحرونوت“: ”تحتوي أسلحة الليزر على قيود تتعلق بالطقس والسحاب والضباب تحد من قدرة شعاع الليزر على الوصول إلى الهدف المعترض بكامل قوته؛ لكننا في بلد شرق أوسطي، يسمح طقسه بالتشغيل الفعال لأسلحة الليزر في معظم أيام السنة“.

وتابعت في تقريرها: ”هذا ليس مجرد سلاح دفاعي، ويمكن تشغيله من الجو والبر والبحر، سواء من القواعد العالية أو من القوات البرية المدرعة“.

وأكدت أن ”النظام يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز النووية والرؤوس الحربية“.

وبحسب التقرير، فإنه ”لا توجد دولة في الوقت الحالي بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين لديها مثل هذه القدرات في الوقت الحالي“.

الجدير ذكره، أن إسرائيل سرعت عملية إطلاق الصواريخ الاعتراضية التي تقوم في عملها على الليزر، وذلك في إطار خطة لاعتماد مثل هذه التكنولوجيا، وتقليل التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليا بإسقاط المقذوفات القادمة.

وبدأت إسرائيل تجاربها على تطوير نظام الليزر منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث قامت بتطوير الليزر التكتيكي عالي الطاقة ”نوتيلوس“، فيما تمكنت، في كانون الثاني/يناير العام 2020، من الإعلان عن تطور جديد في المشروع.

ومنتصف الشهر الماضي، قالت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وافق على استثمار ضخم بمئات الملايين من الشواكل، من أجل استكمال تطوير وإنتاج نظام ليرز قوي لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس، في حينه، إن ”وزير الدفاع زار، شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة واطلع لأول مرة على جهاز الليزر ذي الطفرة التكنولوجية المتطورة للنظام الأمني ولحماية الإسرائيليين“.

وتعليقًا على ذلك، قال غانتس: ”نخطو، اليوم، خطوة دراماتيكية ومهمة نحو تغيير ساحة المعركة، ورفع مستوى أمن السكان الإسرائيليين في مواجهة التحديات المتزايدة على حدودنا مع غزة ولبنان وسوريا، في ظل التهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية“، بحسب قوله.

وأضاف أن ”الليزر القوي هو تغيير استراتيجي في الحماية الممنوحة للجبهة الداخلية، وسيمنح مرونة تشغيلية للجيش، واستراتيجية للمستوى السياسي، وإلى جانب إنجازه العملياتي والأمني، فإنه سيمنحنا أيضًا مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال التعاون مع العديد من الدول في العالم“.

وسيمثل الليزر ذو القدرة العالية، إضافة للدفاعات الجوية الإسرائيلية الحالية المكونة من منظومات طويلة وقصيرة المدى تطلق صواريخ اعتراضية يتكلف كل منها عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات.