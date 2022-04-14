سماع دوي انفجارات قوية في كييف ومدن أوكرانية أخرى

أفادت وكالة ”رويترز“ نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في العاصمة كييف وفي عدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.

وسُمع دوي انفجارات أيضا في مدينة خيرسون جنوبي البلاد، وفي مدينة خاركيف في الشرق، وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك في الغرب.

ولم يصدر تأكيد رسمي لوقوع الانفجارات.

وفشلت روسيا في السيطرة على مدينة رئيسة واحدة منذ الغزو الذي بدأته في 24 فبراير/ شباط الماضي، لكن أوكرانيا تقول إن موسكو تحشد قواتها في الشرق لشن هجوم كبير وحثت الناس على الفرار.

وتتعرض بعض المدن في الشرق لقصف عنيف ولا يستطيع عشرات الآلاف من الناس المغادرة، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ”استخدام روسيا للقوة كارثة ستطال الجميع حتما“.

وفي سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، إجلاء 2557 شخصا في المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الخميس.

وأضافت فيريشتشوك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن من بين هؤلاء 289 تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة بواسطة وسائل نقل خاصة بهم.

وأجبر الغزو الروسي نحو ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة، على ترك منازلهم، وحول المدن إلى أنقاض وتسبب في قتل أو جرح الآلاف، وحظرت أوكرانيا جميع الواردات من روسيا، الشريك التجاري الرئيس قبل الحرب بواردات سنوية تقدر بنحو ستة مليارات دولار.