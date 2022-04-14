بسبب "حقنة خاطئة".. وفاة سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام

أعلنت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، مساء يوم الخميس، عن وفاة السجين السياسي الإيراني البارز ”مهدي صالحي“ داخل السجن المركزي في محافظة أصفهان، وسط إيران.

ومهدي صالحي من أبرز العناصر التي شاركت في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول لعام 2017، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وكانت بداية شرارة الاحتجاجات من مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقالت المنظمة إن ”مهدي صالحي، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام وأحد معتقلي الاحتجاجات لعام 2017، كان قد دخل في غيبوبة بسبب حقنه بدواء خاطئ“.

ونقلت المنظمة عن مصدر مقرب من أسرة صالحي قوله إن ”بعض زملائه ألقوا باللوم في وفاة السجين السياسي على الأداء الطبي داخل السجن“، مضيفاً أنه حتى الآن ”لم يتم إعطاء أي تفسير رسمي واضح للعائلة لسبب الوفاة“.

وكان مهدي صالحي يقضي عقوبته في سجن خميني شهر في محافظة أصفهان، وحكم عليه بالإعدام وكذلك بالسجن خمس سنوات، بتهم مثل ”محاربة النظام“ و ”الإفساد في الأرض“.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أفاد نشطاء حقوقيون بأن صالحي أصيب بجلطة دماغية بسبب حقنه بدواء خاطئ وتأخير إرساله إلى المستشفى“.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف من السلطات الرسمية الإيرانية عن سبب وفاة مهدي صالحي.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، يوم الثلاثاء الماضي، في تقرير استقصائي جديد لها، إنها ”قامت بتوثيق ما يقرب من 100 حالة وفاة متعمدة لسجناء مرضى في السجون الإيرانية“.

ويصف هذا التقرير الاستقصائي بالتفصيل كيف لعب مسؤولو السجون في إيران دورًا أو يتحملون مسؤولية وفاة السجناء، من خلال منع إرسالهم أو تأخير النقل الطارئ إلى المستشفيات.

وأمس الأربعاء، أفادت منظمة حقوق الإنسان الكردية في إيران بوفاة معتقل من أبناء الأقلية الكردية تحت التعذيب بالعاصمة طهران، وذلك على خلفية اعتقاله الخميس الماضي.

ونقلت المنظمة عن أحد أقارب الضحية قوله إن ”ميلادي جعفري البالغ من العمر 25 عاماً، وهو مواطن كردي يعيش في طهران، جرى اعتقاله يوم الخميس الماضي بتهم تتعلق بتهريب المخدرات“.

وأضاف أن ”ميلاد جعفري توفي الأربعاء بشكل مريب في مركز احتجاز تابع للشرطة الإيرانية في طهران“، منوهاً إلى أن ”أسرة السجين أكدت أن سبب وفاته هو التعذيب.