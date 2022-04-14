موسكو تؤكد أن مروحيتين أوكرانيتين قصفتا منطقة حدودية روسية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا، اليوم الخميس، بقصف بلدة روسية تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود بطائرتين مروحيتين؛ ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وقالت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية المكلفة بالتحقيقات الكبرى، إن ”أفرادا من القوات المسلحة الأوكرانية دخلوا بشكل غير قانوني المجال الجوي الروسي بطائرتين مروحيتين قتاليتين مزودتين بأسلحة ثقيلة، وحلقتا على ارتفاع منخفض، ونفذتا ما لا يقل عن ستّ ضربات على مبان سكنية في بلدة كليموفو“ في منطقة بريانسك.

وأضافت اللجنة أن ”سبعة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة من بينهم طفل صغير ولد عام 2020“.

ولم يتسنّ التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل على الفور.

وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو رسميا القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال طائرات مروحية إلى روسيا لشن هجوم.

وكان حاكم منطقة بيلغورود في جنوب روسيا فياتشيسلاف غلادكوف قد أعلن أن مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين نفذتا غارة على مستودع وقود بمنطقته، في الأول من نيسان/ أبريل، لكن لم تؤكد أوكرانيا أو موسكو ذلك بشكل مباشر.

وأعلن حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز، في وقت سابق الخميس، عن هذا القصف قائلا عبر تلغرام: ”عرّض القصف مبنيين سكنيين إلى أضرار، وأصيب بعض السكان بجروح“.

وصرّح ممثل عن وزارة الصحة الروسية لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، أن سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم المنسوب للقوات الأوكرانية.

وقال مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف: ”نتيجة للحادث الذي وقع في منطقة بريانسك، أصيب سبعة أشخاص. وجميع الضحايا في المستشفى“، مضيفا أن اثنين في وضع خطر تطلب تدخلا جراحيا.

كما أعلن حاكم منطقة بيلغورود عبر تطبيق تلغرام أن قرية سبوداريوشينو القريبة من الحدود: ”تعرضت لقصف من الجانب الأوكراني“، وأوضح أنه لم يصب أحد بأذى لكن السلطات ”نقلت مؤقتا السكان“ من هذه القرية وأخرى مجاورة لها؛ ”لضمان أمنهم“.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) قال لوكالة تاس للأنباء، اليوم الخميس، إن أوكرانيا أطلقت النار على نقطة تفتيش حدودية، حيث كان أكثر من 30 لاجئا أوكرانيا يعبرون إلى روسيا. وأوضح أن أي إصابات لم تسجّل.