كييف تعلن عودة 30 شخصا إلى أوكرانيا في إطار تبادل أسرى مع روسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت أوكرانيا الخميس، إعادة 30 أسير حرب إلى البلاد في إطار أحدث عملية تبادل للأسرى مع روسيا تمت بناء على أمر من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: ”تم تبادل خمسة ضباط و17 جنديا. كما تم الإفراج عن ثمانية مدنيين بينهم امرأة واحدة. وبالمجموع سيعود 30 مواطنا إلى منازلهم اليوم“.

وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق، إطلاق سراح طيارين عسكريين احتجزتهما القوات الروسية الشهر الماضي في روسيا، دون إعطاء تفاصيل عن عودتهما.

وأشارت في بيان إلى أنهما إيفان بيبيلياشكو وأليكسي تشيج، وقالت إنهما اعتُقلا في مطلع آذار/مارس في قرية بمنطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الطياران جزءا من التبادل الذي أعلنت عنه فيريشوك.

وأضاف البيان أن الطيارين احتجزا في عدة مواقع قبل نقلهما إلى منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث اعتقلا مع ثمانية عسكريين أوكرانيين آخرين.

ولم يتضح على الفور وضع الأسرى الثمانية الآخرين.

ونقل البيان عن تشيج قوله: ”إنهما تعرضا لاستجوابات معادية وحرما من العلاج الطبي أثناء وجودهما في الأسر“.

وأورد الأسير السابق، أنّ ”الجيش الروسي أجبرهما على تسجيل فيديوهات دعائية“. وقال ”هددنا الروس في حال رفضنا بوقف تقديم الرعاية للرفاق“.

وقالت إيرينا فيريشوك، الخميس، إن أوكرانيا وروسيا أجرتا أربع عمليات تبادل للأسرى منذ أن بدأت القوات الروسية غزوها لجارتها في أواخر شباط/فبراير“.

وأعلنت أوكرانيا، يوم السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا أوكرانيا.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على تلغرام: ”بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضا من تحرير 14 مدنيا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصا“.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن القوات الروسية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب باستهدافها المدنيين في أوكرانيا، لكنها قالت إنه يتعين على محامين التحقيق في تلك الوقائع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت فون دير لاين لدى مغادرتها أوكرانيا بعد زيارة أنها رأت بعينيها، يوم الجمعة، الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا القريبة من كييف.

وبدأ فريق من خبراء الطب الشرعي نبش مقبرة جماعية، أمس، تضم جثث مدنيين، قال مسؤولون محليون إنهم قتلوا أثناء احتلال الروس للبلدة.