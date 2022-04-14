صحف عالمية: واشنطن توسع انخراطها في حرب أوكرانيا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط تقارير تكشف أن واشنطن قررت توسيع مساعداتها لكييف بإمدادها بمعلومات استخباراتية وأسلحة ثقيلة ومتطورة.

وناقشت صحف أخرى مخطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاستمرار في الحرب حتى الإطاحة بالنظام في أوكرانيا.

مساعدات أمريكية واسعة

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن إدارة الرئيس، جو بايدن، قررت توسيع مساعدتها لأوكرانيا لتشمل زيادة حجم المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها لكييف لاستهداف الوحدات العسكرية في دونباس وشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن ”القرارات الأمريكية الجديدة تشمل أيضا إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة متطورة، لتتمكن من الصمود في وجه القوات الروسية في معركة دونباس المقبلة“، وذلك في إطار تحول الدعم الأمريكي استعدادا للمرحلة المقبلة من الحرب.

ووفقا للصحيفة، تأتي التوجيهات الاستخباراتية الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض أنه سيرسل 800 مليون دولار من الأسلحة الإضافية إلى كييف، لمساعدة القوات الأوكرانية في صد هجوم روسي كبير بشرق البلاد.

ورأت الصحيفة أن“ قرار مشاركة المزيد من المعلومات الاستخباراتية وتوفير المدفعية يعد تحولًا في نهج إدارة بايدن، تجاه الصراع، وذلك بعد مطالبة كييف لواشنطن بتقديم الأسلحة الثقيلة لها لردع روسيا“.

واعتبرت الصحيفة أن ”تغير الاستراتيجية العسكرية لروسيا مؤخرًا بالتركيز على منطقة دونباس شرق البلاد، ساهم في قرار الإدارة الأمريكية بتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية لمساعدة قوات كييف في التعرف بشكل أفضل على كيفية تخطيط الجيش الروسي للهجوم“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ”الولايات المتحدة ستمتنع عن تقديم معلومات استخباراتية من شأنها أن تمكن الأوكرانيين من ضرب أهداف على الأراضي الروسية بموجب السياسة الجديدة“، موضحين أن القرار يعد قيدا فرضته واشنطن للحد من مخاطر توسيع الصراع.

وفي مقابلة مع ”الجورنال“، قال مسؤول استخباراتي أمريكي كبير – رفض الكشف عن هويته – عندما سئل عن التغييرات: ”مع تطور الصراع، نواصل التكيف مع التطورات لضمان تمتع المشغلين العسكريين بالمرونة لمشاركة المعلومات الاستخباراتية المفصلة في الوقت المناسب مع الأوكرانيين“.

وأضاف أن ”مدير مكتب الاستخبارات الوطنية، أفريل هينز، يضع إرشادات حول تبادل المعلومات الاستخبارية لوكالات التجسس الأمريكية المختلفة، ثم يصدر مكتب وزير الدفاع وثيقة موازية حول كيفية تنفيذ هذا التوجيه للمشغلين العسكريين“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين آخرين قولهم: ”نظرًا لأن روسيا وضعت قواتها لشن هجوم كبير في شرق أوكرانيا، حث المشرعون الجمهوريون على مشاركة المزيد من المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وبدأت الإدارة في إعادة النظر في ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية“.

من جانبها، أوضحت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية أن ”حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تتضمن 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17″، و18 مدفع ”هاوتزر، و 40.000 طلقة مدفعية، و300 طائرة دون طيار، و12 نظام رادار ولغم أرضي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الأسلحة ومعلومات الاستخبارات الأمريكية قد تساعد الجيش الأوكراني في انتقاله من تكتيك حرب الشوارع إلى المعارك التقليدية المتوقعة في شرق أوكرانيا“.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية – البنتاغون، جون كيربي، إن ”الرادارات وأنظمة المدفعية ستتطلب تدريبًا إضافيًا“، مشيرا إلى أن ”الولايات المتحدة لا تزال تقيم أفضل السبل لتعليم القوات الأوكرانية“.

واعتبرت أن ”المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية تعد توسعًا كبيرًا في انخراط واشنطن في الصراع وتعكس الاعتقاد السائد بين واشنطن وحلفائها بأن روسيا أقل احتمالًا للرد على الغرب مع استمرار القتال“.

الحرب.. حتى ”طرد“ زيلينسكي

نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن نائب وزير الخارجية الروسي السابق، أندريه فيدوروف، قوله إن الرئيس، فلاديمير بوتين لن ينهي الحرب مع أوكرانيا حتى الإطاحة برئيسها، فولوديمير زيلينسكي.

وقال المسؤول الروسي السابق، وفقاً للمجلة، إن بوتين ”لن يتراجع.. سيستمر حتى يصل إلى المرمى“، مشيرًا إلى أنه يعرف بوتين منذ أعوام عديدة، مضيفا: ”الهدف هو تغيير النظام في أوكرانيا، بصراحة“.

وتابع فيدوروف: ”إن الشعور داخل الكرملين هو أن النصر قريب.. النصر سيتحقق في الأيام المقبلة، أو ربما الأسابيع المقبلة“، مشيرا إلى أن استمرار القتال وعدم التراجع الروسي ”سيؤدي إلى ركوع القيادة الأوكرانية على ركبتيها وسيوافقون على أي وثيقة للتوقيع عليها“.

وتحت عنوان ”وقت الحسم“، ذكرت مجلة ”فورين بوليسي الأمريكية“ أن معركة دونباس المقبلة تعد الحاسمة في الحرب، واصفة بوتين بـ“المتعطش“ لأي انتصار بحلول ”يوم النصر الروسي“ المقرر في 9 أيار/مايو المقبل.

وفي هذا الإطار، ذكرت المجلة أن المسؤولين الغربيين يتوقعون تصعيدًا كبيرًا في القتال في شرق أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مع استمرار روسيا في إعادة نشر القوات والمعدات في المنطقة.

ونقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير قوله إن روسيا أنشأت ثلاث مناطق انطلاق رئيسية للقتال في منطقة دونباس؛ في بلدات بيلغورود وفالويكي وروفينكي الروسية، مشيراً إلى أن موسكو تحاول أيضًا تحسين التنقل والقوة النارية جنوب مدينة إيزيوم ذات الأهمية الاستراتيجية، بالقرب من خاركيف، في محاولة لعزل القوات الأوكرانية في دونباس، بما في ذلك من خلال بناء جسر فوق نهر محلي.

في سياق متصل، نقلت المجلة عن مسؤول أوروبي – تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته – قوله: ”نتوقع هجوما كبيراً في الأيام المقبلة“، مشيرا إلى أن أحد الأهداف المباشرة التي قد يحاول الكرملين استغلالها كنصر هو السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول المحاصرة على الساحل الجنوبي.

وأضاف: ”ما يقرب من ثلث ماريوبول، لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية، وهي مدينة صمدت لعدة أسابيع على الرغم من القصف الروسي المكثف“.

وقالت المجلة إنه على الرغم من تراجع الآمال الأولية في الإطاحة بكييف، فإن الاستيلاء على جمهوريتي دونباس، دونيتسك ولوهانسك، سيعطي الكرملين رواية لبيعها للجمهور الروسي، مشيرة إلى أن موسكو لا يزال لديها قدر كبير من المعدات والأسلحة الفائقة التي ستستعين بها في معركتها الحاسمة في دونباس.

وأضافت: ”تمتلك روسيا عدة خطوط إضافية من المركبات تتحرك في مكانها للعمليات الهجومية، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، بما في ذلك بالقرب من مدينتي بارفينكوف وسلوفيانسك الأوكرانيتين“.

ونقلت عن محللين عسكريين قولهم: ”إذا حققت القوات الروسية اختراقًا واستولت على هذه البلدات بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بها، فيمكنها أن تنجح في تطويق الجزء الأكبر من القوات الأوكرانية في ولايتي دونيتسك ولوهانسك“.

وأضافوا: ”من أجل القيام بذلك، يجب على القوات الروسية إظهار كفاءة تكتيكية أفضل – أي مناورات أسلحة مشتركة أكثر فاعلية – مدعومة بدعم لوجستي أقوى مما كان عليه الحال في المرحلة الأولى من الحرب“.

مساعدات غذائية عاجلة

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن المنظمات العالمية تحذر من أن الدول الفقيرة تحتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة لوقف الفوضى، داعية الدول الغنية إلى أن تتدخل على الفور للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والنقص.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، قال رؤساء 4 هيئات دولية رئيسية إن الدول الغنية بحاجة لتوفير إمدادات غذائية طارئة لمنع ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية الذي يتسبب في اضطرابات اجتماعية في المناطق الفقيرة من العالم.

ودعا البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة، وحذروا من أن أزمة الغذاء تدفع بملايين الناس إلى براثن الفقر.

ونقلت الصحيفة عن البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي قوله إن ”التهديد الأكبر بالنسبة لأفقر البلدان التي لديها حصة كبيرة من الاستهلاك من الواردات الغذائية، ولكن الضعف يتزايد بسرعة في البلدان ذات الدخل المتوسط​​، والتي تستضيف غالبية فقراء العالم“.

وقدر البنك الدولي أنه مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في أسعار المواد الغذائية، يلقى 10 ملايين شخص في براثن الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم، بينما حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونغو إيويالا، الشهر الماضي من أن الجوع يزيد من مخاطر أعمال الشغب بسبب الغذاء.

وأضاف البيان: ”يمكن أن تؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية وصدمات الإمدادات إلى تأجيج التوترات الاجتماعية في العديد من البلدان المتضررة، لا سيما تلك التي تعاني بالفعل من الهشاشة أو المتأثرة بالصراع“.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم البلدان الضعيفة من خلال الإجراءات المنسقة بما في ذلك الإمدادات الغذائية الطارئة والدعم المالي وزيادة الإنتاج الزراعي والتجارة المفتوحة.

وأضاف: ”كما نحث جميع البلدان على إبقاء التجارة مفتوحة وتجنب الإجراءات التقييدية مثل حظر تصدير المواد الغذائية أو الأسمدة التي تزيد من تفاقم معاناة الأشخاص الأكثر ضعفًا، ومن المهم بشكل خاص عدم فرض قيود التصدير على مشتريات الأغذية الإنسانية من قبل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة“.