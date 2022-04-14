المتهم صلاح عبدالسلام يكشف تفاصيل جديدة بشأن هجمات باريس 2015

كشف صلاح عبد السلام، المتهم الرئيسي في هجمات باريس 2015، أمام المحكمة، تفاصيل حول تلك الهجمات، مشيرا إلى أنه تراجع عن تفجير نفسه في آخر لحظة.

وأوضح عبد السلام، مساء الأربعاء، أمام المحكمة الجنائية الخاصة بباريس، أنه دخل ليلة 13 نوفمبر 2015، إلى مقهى في المقاطعة 18 بباريس، وحول خصره حزام ناسف، ثم جلس وطلب مشروبا.

وأضاف: ”نظرت حولي فرأيت الناس يمزحون ويرقصون، ففهمت أنني لن أقوم بذلك“.

وتابع عبدالسلام البالغ من العمر 32 عاما، أنه خرج بعدها من المقهى وركب السيارة التي أوصل بها ثلاثة متشددين إلى ملعب ”ستاد دو فرانس“، وبقي يتجول بها لمدة طويلة في شوارع باريس، لكنها تعطلت، مما وضعه في موقف صعب خصوصا بسبب حزامه الناسف.

واستطرد بالقول: ”كنت أمام خيارين، إما الذهاب إلى بلجيكا أو البقاء في باريس وإتمام مهمتي، وفي نهاية الأمر استقليت سيارة أجرة وتوجهت إلى جنوب المدينة حيث تخلصت من الحزام في بلدة مونتروج، ثم توجت إلى بلدة شاتيون صبيحة 14 نوفمبر، التي أقله منها بلجيكيان متهمان معه اليوم في نفس القضية“.

وادعى عبد السلام وقتها أمام المقربين منه أن الحزام تعطل ولم ينفجر، لأنه ”خجل“، ولكنه اختار عدم إتمام العملية ”لسبب إنساني“ حسب أقواله.

وأكد صلاح عبد السلام أنه لم يعلم بالعملية حتى يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وكل ما طلب منه هو أن يفجر نفسه، وقبل في الأخير رغم أنه كان يخطط للسفر إلى سوريا.

وأضاف: ”كنت أعرف أن أخي (يقصد إبراهيم عبد السلام أحد الذين هاجموا المقاهي) سيطلق النار من كلاشينكوف وسيفجر نفسه، لكن لم أكن اعرف هدفه“.

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها صلاح عبد السلام للمحكمة كل هذه التفاصيل، حيث كان في السابق يرفض الحديث، متمسكا بحقه في التزام الصمت.

وقرر رئيس الجلسة القاضي جون- لوي بيرييس، رفع الجلسة، والاستمرار في استجواب المتهم في النصف الثاني من يوم الخميس، حسب ما أورده موقع ”لوبوان“ الفرنسي.

ويعتقد ممثلو الادعاء أن عبد السلام، هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة في خلية تقف وراء هجمات بالبنادق والقنابل على ستة مطاعم وحانات وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية واستاد رياضي بباريس.

وهو الوحيد من بين 20 مدعى عليهم الذي وجهت له اتهامات مباشرة بالقتل والشروع في القتل واحتجاز رهائن.