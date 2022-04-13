أوكرانيا تعلن إصابة سفينة حربية روسية بضربة صاروخية

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، يوم الأربعاء، أن قوات بلاده أصابت بضربة صاروخية، سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“، عن الحاكم مكسيم مارشينكو على تلغرام، إن ”صواريخ نبتون التي تحمي البحر الأسود، تسببت بأضرار بالغة جدا للسفينة الروسية“.

من جهته، صرح المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، أن ”مفاجأة أصابت السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي، موسكفا“.

وقال في تسجيل على يوتيوب: ”إنها تحترق بقوة. الآن. وفي هذه الظروف الجوية العاصفة لا نعلم إن كان سيكون بإمكانها تلقي المساعدة. هناك 150 شخصا على متنها“، مضيفا ”لا نفهم ما الذي حدث“.

في المقابل، أقرت وزارة الدفاع الروسية، بوقوع انفجار على متن السفينة، لكنها قالت إن الحادثة نجمت عن انفجار ذخيرة.

ووفقا لما ذكرت وكالة ”رويترز“، نقلا عن وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ”أهم سفينة في أسطول البحر الأسود الروسي، وهي الطرادة الصاروخية موسكفا، تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها“.

وأضافت الوكالة أنه ”تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة ويجري التحقيق في سبب الحريق الذي أدى للانفجار“.

ونالت سفينة ”موسكفا“ شهرة في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، عندما انتشر تسجيل لجنود أوكرانيين يحرسون إحدى الجزر وهم يتوجهون إليها عبر جهاز اتصال لاسلكي بأن ”تذهب الى الجحيم“ بعد أن دعتهم للاستسلام.