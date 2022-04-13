الشرطة الأمريكية تعتقل المشتبه به في هجوم مترو بنيويورك

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن هوية المشتبه فيه بحادث إطلاق النار داخل مترو أنفاق بروكلين في نيويورك، يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الملازم أول توماس أنتونيتي، لشبكة ”سي إن إن“ الأمريكية ”، إن التحقيق خلص إلى أن فرنك جيمس هو المسؤول عن عملية إطلاق النار.

وأوضح رئيس المحققين في الشرطة، جيمس إيسيغ، إن جيمس (62 عاماً) لديه عناوين في ولاية ويسكونسن وكذلك بولاية فيلادلفيا، حيث جرى استئجار الشاحنة التي استخدمها المشتبه فيه.

كما أكدت الشرطة أنه جرى العثور على الشاحنة بالقرب من المحطة، وتم الكشف عليها من قبل فرقة المتفجرات التابعة لشرطة نيويورك.

وقال مسؤول كبير في إنفاذ القانون لـ“سي إن إن“ إنه سيتم نقل الشاحنة إلى مكان خاص، حيث يمكن للسلطات الفيدرالية والمحلية فحص السيارة في بيئة خاضعة للرقابة.

بدوره، قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، للشبكة صباح اليوم: ”سنقوم بإلقاء القبض على هذا الشخص. سنقدمه إلى العدالة ونحمله مسؤولية هذا العمل المروع ضد الأبرياء“.

وأسفر الهجوم عن إصابة 29 شخصاً على الأقل، وقال مسؤولون في الشرطة إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف حتى الآن.

وأضافوا أنهم ”لا يستبعدون أي شيء“ فيما يتعلق بالتحقيق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، نشرها شهود، برك دماء وأشخاصا ممددين على أرضية أحد قطارات الأنفاق، وكذلك على رصيف محطة ”شارع 36“ في حي بروكلين.