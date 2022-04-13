روسيا تهدد بضرب "مراكز قيادة" في كييف‎‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

هدد الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، بقصف ”مراكز“ قيادة في كييف التي تخلت موسكو في الوقت الحالي عن فكرة السيطرة عليها، متهمة أوكرانيا بشن ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف: ”نرى محاولات تخريب وضربات تشنها القوات الأوكرانية على أهداف في أراضي جمهورية روسيا الاتحادية“.

وأضاف: ”وإذا استمرت هذه الأفعال، سينفّذ الجيش الروسي ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع عن القيام به الجيش الروسي حتى الآن“.

وانسحبت القوات الروسية نهاية آذار/مارس من منطقة كييف، بعدما حاولت محاصرة العاصمة مدة شهر وشنت ضربات عليها.

وتملك موسكو صواريخ فرط صوتية يقال إنه لا يمكن تدميرها في الجو؛ بسبب سرعتها، وأكدت أنها استخدمتها في أوكرانيا.

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة المرفأ التجاري في مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وكان قائد الانفصاليين الموالين للروس في دونيتسك، الذين يحاربون إلى جانب الجيش الروسي في ماريوبول، قام بالإعلان عن نفسه.

في غضون ذلك، استنكر الكرملين، الأربعاء، اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا، واصفا إياها بـ”غير مقبولة“.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكّد، ليل الثلاثاء، اتّهامه لنظيره الروسي بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا، وذلك بُعيد ساعات على إدلاء سيّد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

وقال بايدن لصحفيين في آيوا: ”نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية“.

وإذ لفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ ”الأدلّة تتراكم“ على ”الأمور المروّعة التي فعلها الروس في أوكرانيا“، شدّد على أّنه ”من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانيًا“.

وتوقّع الرئيس الأمريكي أن ”نكتشف المزيد والمزيد“ عن حجم الدمار في أوكرانيا.

وأضاف: ”سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا“ ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلا إبادة جماعية أم لا، ”لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك“.