الكرملين: اتهامات بايدن لبوتين بارتكاب إبادة جماعية "غير مقبولة"

قال الكرملين الأربعاء، إن اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا ”غير مقبولة“.

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا“.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكّد ليل الثلاثاء، اتّهامه نظيره الروسي، بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا، وذلك بُعيد ساعات على إدلاء سيّد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

وقال بايدن لصحفيين في آيوا: ”نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية“.

وإذ لفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ ”الأدلّة تتراكم“ على ”الأمور المروّعة التي فعلها الروس في أوكرانيا“، شدّد على أّنه ”من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانيًا“.

وتوقّع الرئيس الأمريكي أن ”نكتشف المزيد والمزيد“ عن حجم الدمار في أوكرانيا.

وأضاف: ”سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا“ ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلا إبادة جماعية أم لا، ”لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك“.

وأتى هذا التأكيد بعيد ساعات من استخدام بايدن للمرة الأولى مصطلح ”الإبادة الجماعية“ لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا.

إلى ذلك، زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الأربعاء، مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.

وقال خان للصحفيين: ”أوكرانيا مسرح جريمة، إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت، علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة“.

وكان بوتين، قال أمس الثلاثاء، إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف ”أخبار مضللة“ بينما تنفي بلاده حصول أي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سوريا ضد مدنيين، ذكر بوتين: ”لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا“.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر آذار/مارس.