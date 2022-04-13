مدعي عام "الجنائية الدولية" من "بوتشا": أوكرانيا مسرح جريمة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الأربعاء، مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.

وقال خان للصحفيين: ”أوكرانيا مسرح جريمة، إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت، علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة“.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الثلاثاء، إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف ”أخبار مضللة“ بينما تنفي بلاده حصول أي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سوريا ضد مدنيين، ذكر بوتين: ”لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا“.

وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر آذار/مارس.

وتأتي زيارة مدعي عام الجنائية الدولية لأوكرانيا في الوقت الذي صرح فيه الكرملين اليوم الأربعاء، بأن اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا ”غير مقبولة“.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ”خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خاصة أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا“.

وللمرة الأولى اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ليلة الأربعاء، بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا، بعدما سبق أن وصف بوتين بأنه ”مجرم حرب“.

وقال بايدن لصحفيين في آيوا: ”نعم، قلت إنّها إبادة جماعية“، وذلك بعد ساعات من استخدامه للمرة الأولى هذه العبارة في خطاب خصّصه لجهود التصدّي للتضخم.

وأضاف: ”سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا“ ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، ”لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك“.

وأشار إلى أنّ ”الأدلّة تتراكم“ على ”الأمور المروّعة التي فعلها الروس في أوكرانيا“، توقّع أن ”نكتشف المزيد والمزيد“ عن حجم الدمار في أوكرانيا.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد روسيا، مؤكدا أنه يجب ”إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل“.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الإستوني: ”إذا أضاعت أوروبا الوقت فسوف تستغل روسيا ذلك الوقت لتوسيع منطقة الحرب إلى دول أخرى“.