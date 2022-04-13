فرنسا.. توقيف جزائري وتونسيين بتهمة افتعال حريق أودى بحياة 8 أشخاص

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وجّهت السلطات الفرنسية، اتهامات إلى جزائري وتونسيين في إطار تحقيق بشأن حريق ”إجرامي“ أودى بحياة ثمانية أشخاص في شباط/ فبراير، جنوب غرب فرنسا.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن مكتب المدعي العام تأكيده احتجاز المتهمين الثلاثة.

ولقي ثمانية أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ عامين من العائلة نفسها، مصرعهم في حريق اندلع في ثلاثة مبان ليل 13-14 شباط/ فبراير في قرية سان لوران دي لا سالانك التي تعدّ 10 آلاف نسمة.

واتهم جزائري يبلغ 27 عاما السبت بـ“التدمير المتعمد بالنيران؛ ما أدى إلى وفيات وإصابات ودمار“، ووُضع قيد التوقيف في مستشفى في مونبلييه حيث تم نقله بعد إصابته خلال الحادثة.

كذلك اتهم تونسي يبلغ 43 عاما، وهو صاحب محل بقالة يقع في الطابق الأرضي من المباني المحترقة، بالإضافة إلى تونسي آخر يبلغ 40 عاما، بـ ”التواطؤ في جرم وجنح“، وفق المدعي العام.

وتم سجنهما السبت، ووضعا قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء.