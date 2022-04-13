صحف عالمية: اعتراف تركي "نادر" بالتهديد الإيراني

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط تشكيك واسع من قبل خبراء الأسلحة الدوليين في شن روسيا هجوما كيماويا مزعوما على مدينة ماريوبول، بسبب قلة الأدلة وصعوبة إثباتها.

وسلطت الصحف الضوء على الوضع الميداني للحرب، وسط تقارير تتحدث عن محاولة روسية أخيرة لحل المشكلات اللوجستية التي تعاني منها القوات منذ بدء العملية العسكرية، وتقارير أخرى تكشف عن معركة أكثر صعوبة في منطقة دونباس الشرقية.

وناقشت الصحف اعترافًا تركيًا ”نادرًا“ بالتهديدات التي تشكلها إيران على أمنها القومي، بل وعلى المنطقة بأكملها، وسط دعوات لإقامة علاقات إسرائيلية-تركية لمواجهة هذه التهديدات.

تشكيك في الهجوم الكيماوي

نقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن خبراء أسلحة تشكيكهم في الروايات التي تزعم أن روسيا شنت هجومًا كيماويًا على مدينة ماريوبول الأوكرانية، مرجعين السبب إلى الأدلة القليلة والأعراض التي ظهرت على الأشخاص الذين تزعم السلطات الأوكرانية تعرضهم لهجوم كيماوي روسي.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن القوات الأوكرانية المتحصنة في مدينة ماريوبول المحاصرة أعلنت الاثنين الماضي، أن الروس استخدموا ”مادة سامة مجهولة المصدر“، إلا أنه في الساعات الأربع والعشرين التالية وجد أن العثور على دليل يثبت أنه هجوم بالأسلحة الكيماوية كان أكثر صعوبة.

واستشهدت الصحيفة البريطانية بتقرير أولي وصفته بـ“الضئيل“، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ضحايا مزعومين على أنهم مصابون بـ“فشل تنفسي“ وتشخيص محدد إلى حد ما لـ“متلازمة الدهليزي التاكتيكي“، وطنين في الأذن يؤدي إلى الدوار وربما القيء، وارتعاش العين وفقدان التوازن، لكنها أوضحت أن بعض المراقبين أعربوا عن شكوكهم في أن الأدلة المتاحة تشير إلى هجوم بالأسلحة الكيماوية.

ونُشر مقطع الفيديو المزعوم من قبل كتيبة ”آزوف“، وهي جماعة قومية أوكرانية مرتبطة باليمين المتطرف، وأظهر ثلاثة ضحايا لم تظهر عليهم إصابات خطيرة، في حادثة بدا أنها محدودة النطاق، بحسب وصف الصحيفة البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن خبير الأسلحة الكيماوية، دان كاسزيتا، قوله ”إنه من السابق لأوانه أن نقول بشكل قاطع ما حدث، ووفقًا للمعلومات المتاحة، لا دليل على استخدام سلاح كيماوي في موقع الهجوم المزعوم“.

THREAD #Ukraine #Mariupol

Was there a chemical attack? What was it? Well, let me say this about that (1/n) — Dan Kaszeta 🇺🇦 (@DanKaszeta) April 12, 2022

في الوقت نفسه، قال إليوت هيجينز، مؤسس وكالة ”بيلينجكات للصحافة الاستقصائية“، إن الأعراض الموصوفة في الفيديو ”تتعارض مع أي غاز أعصاب أعرفه، مع عدم وجود تقارير عن انقباض حدقة العين أو تمددها أو تشنجاتها“.

Azov has put out a video with details of the alleged chemical attack in Mariupol, with details of the symptoms from the attack. https://t.co/UAXqUcqo8M pic.twitter.com/bSBYNUXSTR — Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 12, 2022

من جانبها، اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن القتال في أوكرانيا يعرقل التحقيق في مزاعم الغازات السامة، مشيرة إلى أن“الحالات السورية“ تسلط الضوء على صعوبة إثبات مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأشار الخبراء، وفقًا للصحيفة، إلى أنه غالبًا ما تتبدد المواد الكيميائية الأخرى، مثل الكلور وبعض غازات مكافحة الشغب، في غضون ساعات، ويصعب اكتشافها.

ولم تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رسميًا روايات الهجوم الكيميائي المزعوم.

محاولة لحل التحديات اللوجستية

وفي هذا الصدد، اعتبرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن تعيين الجنرال الروسي، ألكسندر دفورنيكوف، ”المخضرم في الحملة الروسية الوحشية في سوريا“، قائدًا أعلى جديدًا للقوات الروسية في أوكرانيا، هي محاولة واضحة من الرئيس فلاديمير بوتين، لحل التحديات اللوجستية ومركزية القيادة على حملته، بينما تستعد موسكو لهجوم متجدد في الشرق.

ورأت المجلة أن تعيين دفورنيكوف -الضابط الكبير المتمرس– وانسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، اعتراف ضمني من موسكو ”بأن الغزو لم يسر وفقًا للخطة“، حيث يحذر المسؤولون الأوكرانيون والغربيون من أن المعركة القادمة في دونباس ستكون أكثر وحشية وصعوبة.

وقالت المجلة في تحليل لها: ”يُعتقد أن اختيار دفورنيكوف، الذي كان قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، قد تم جزئيًا بسبب النجاح الأكبر الذي حققته القوات الروسية في جنوب أوكرانيا على عكس الشمال“.

وأشارت إلى مهارة دفورنيكوف في القيادة والسيطرة، موضحة أن الرئيس الروسي استعان به في الحرب السورية عام 2015 عندما أعاد دفورنيكوف تشكيل القوات السورية المحاصرة والمحبطة المعنويات التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

في سياق متصل، قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن القوات الروسية تعمل الآن تحت قيادة قائد بري جديد (دفورنيكوف)، تهدف استراتيجيته إلى تعزيز عمليات القوات حول منطقة إيزيوم، جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ”معهد دراسة الحرب“ الأمريكي قوله إنه من المتوقع أن تحاول تلك القوات (الروسية) التقدم جنوبًا للاستيلاء على بلدة سلوفانسك، مشيرًا إلى أنه من هناك، يمكن للروس التقدم إلى الجنوب الشرقي لتطويق العديد من الوحدات الأوكرانية.

وأضاف المعهد الأمريكي أنه إذا سقطت مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، يمكن تحرير ما يصل إلى 6000 جندي روسي للتقدم شمالًا واستكمال تطويق مجموعة كبيرة أخرى من القوات الأوكرانية.

وقالت ”التايمز“: ”طور الأوكرانيون، الذين يقاتلون الانفصاليين الموالين لروسيا في دونباس منذ عام 2014، تحصينات واسعة النطاق وحفروا في جميع أنحاء الشرق. وتتمركز بعض كتائبهم الأفضل تجهيزًا والأكثر مهارة هناك، على الرغم من أن حجم القوة غير واضح“.

ونقلت عن قائد عسكري بريطاني سابق قوله: ”سيحاول الروس وضع المزيد من القوات البرية في مواجهة الأوكرانيين في الحال لتصحيح نسب القوة، مع العلم أن الأوكرانيين في الشرق في حالة تدريبية وجاهزية جيدة جدًا“.

وأضاف أن الروس سيحاولون على الأرجح تطويق القوات الأوكرانية لإجبارها على ترك مواقع تتمتع بحماية جيدة، مشيرًا إلى أن الدبابات الروسية ”يجب أن تكون قادرة على التحرك بسرعة عبر المساحات المفتوحة والانتشار، مما يجعل من الصعب استهدافها“، مشددًا على أنه ”في المقابل، سيحتاج الأوكرانيون إلى أسلحة ذات مدى كبير وفتاك“.

اعتراف تركي بتهديدات إيران

نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن السفير التركي لدى واشنطن، حسن مراد ميركان، اعترافه بأن إيران تشكل تهديدًا لإسرائيل وتركيا بسبب طموحاتها النووية، مشيرة إلى أنه نشر مقالًا في مجلة فكرية إسرائيلية يدعو فيه إلى التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والطاقة.

ووفق الصحيفة العبرية، كتب الدبلوماسي التركي الرفيع في مقاله الذي نُشر في ”مجلة مركز دايان للدراسات الاستراتيجية“ بجامعة تل أبيب، أن ”إسرائيل وتركيا يجب أن تكونا قادرتين على البناء على القواسم المشتركة بينهما وتعزيز حوار مستدام، مع تنحية الآراء المتباينة جانبًا“.

ودعا السفير التركي، وفقًا لما نقلته الصحيفة العبرية، إلى“تحويل العلاقات التركية الإسرائيلية على أساس إعادة بناء الثقة المتبادلة“، وأوضح لماذا في رأيه يتعين على البلدين إقامة تعاون في العديد من المجالات.

ونقلت ”يديعوت أحرونوت“ عن مراد ميركان قوله في مقالته إنه لا يمكن توقع أن تتفق إسرائيل وتركيا في كل شيء، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

وأضاف أنه حتى لو لم يتم حل جميع الخلافات، فإن“المصالح الجيوستراتيجية التركية والإسرائيلية تملي شراكة وثيقة ومتعددة الطبقات“.

وجاء في المقال أن ”المشاركة التركية الإسرائيلية الشفافة في الشؤون الإقليمية ستكون مثالًا يحتذى به في ما يتعلق بإعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا نغفل عن المكاسب المحتملة التي يمكن أن تحققها الشراكة التركية الإسرائيلية المنظمة للمناطق خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء“.

وقال السفير: ”يجب على الشعبين التركي والإسرائيلي دعم رئيسيهما لتحقيق هذه الرؤية واغتنام الفرصة لتغيير العلاقات التركية الإسرائيلية بشكل بناء، على أساس الثقة المتبادلة والاعتماد المتبادل“.