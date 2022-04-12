بايدن يؤكد اتهامه لبوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء اتّهامه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب ”إبادة جماعية“ في أوكرانيا، وذلك بُعيد ساعات على إدلاء سيّد البيت الأبيض بخطاب استخدم فيه للمرة الأولى هذا المصطلح لوصف ارتكابات القوات الروسية في هذا البلد.

وقال بايدن لصحافيين في آيوا ”نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية“، مشدّداً على أنّ ”الأدلّة تتراكم“ على هذا الاتهام ومضيفاً أّنه ”من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً“.

وكان الرئيس الأمريكي الجمعة، قد اتهم روسيا بارتكاب ”فظاعة مروعة“ بعد مقتل خمسين مدنيا، بينهم خمسة أطفال، في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا.

وكتب بايدن على تويتر أن ”الهجوم على محطة أوكرانية هو فظاعة مروعة جديدة ارتكبتها روسيا، مستهدفة مدنيين يحاولون المغادرة وأن يكونوا في أمان“.

وفي وقت سابق، كتب حاكم منطقة دونيتسك أفلو كيريلينكو على تطبيق تلغرام: ”خمسون قتيلا بينهم خمسة أطفال، هذا هو عدد الضحايا لغاية الآن إثر الضربة التي شنتها قوات الاحتلال الروسية على محطة كراماتورسك“، مشيرا إلى نقل 98 جريحا إلى المستشفى.

وقال كيريلينكو إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت سقوط الصواريخ.

وتابع: ”الفاشيون الروس يعرفون جيدا أين كانوا يصوبون وماذا يريدون.. أرادوا بث الذعر والخوف وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين“.

ونشر كيريلينكو صورة على الإنترنت لعدة جثث متناثرة على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى، في حين ظهر رجال شرطة مسلحون يرتدون سترات واقية بجانب الجثث.

وأظهرت صورة أخرى خدمات الإنقاذ وهي تتعامل مع حريق فيما يبدو، وسط تصاعد سحابة من الدخان الرمادي في الهواء.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مسؤوليْن مطلعيْن قولهما إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية بقيمة 750 مليون دولار.

وبحسب المسؤوليْن، سيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية، دون موافقة الكونجرس، للتعامل في حالات الطوارئ.

وقال أحد المسؤوليْن إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.