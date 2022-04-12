أمريكا تبحث إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار

نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مسؤوليْن مطلعيْن قولهما إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية بقيمة 750 مليون دولار.

وبحسب المسؤوليْن، سيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية، دون موافقة الكونجرس، للتعامل في حالات الطوارئ.

وقال أحد المسؤوليْن إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.

وقال البيت الأبيض، قبل أيام، إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، في 24 فبراير/ شباط.