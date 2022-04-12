خامنئي: يجب ألا يكون مستقبل إيران مرهونًا بنجاح "مفاوضات فيينا" من عدمه

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب ألا نرهن مستقبل البلاد بنجاح المفاوضات النووية من عدمه، لافتًا إلى أن المفاوضات التي تجريها إيران مع القوى الغربية ”تسير بشكل جيد“، على حد قوله.

وأشاد خامنئي في كلمة خلال استقباله عددًا من كبار المسؤولين في حكومة بلاده بفريق التفاوض الإيراني، الذي يقوده نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني، مبينًا: ”فريقنا المفاوض وقف حتى الآن أمام مطالب الطرف الآخر، وسيواصل ذلك“.



واتهم خامنئي الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، مضيفًا أن ”أمريكا نكثت بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وعالقة في المعضلات، وعلى عكسنا وصلت في المحادثات إلى طريق مسدود“.

وبعد مرور عام على المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، لم تنته المحادثات، التي توقفت، في الـ11 من شهر مارس/آذار الماضي، دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات.

وكانت إيران قد تقدمت بطلبات خارج الاتفاق النووي، من بينها رفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية في واشنطن، وهو الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة.

وذكر مراسل صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، أن ”الولايات المتحدة لم تقبل عرضًا تقدمت به أوروبا وغيرها لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب“.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال، يوم أمس الإثنين، إن ”المفاوضات بيننا وبين مجموعة 4+1 والاتحاد الأوروبي انتهت، ولم يتبق شيء، حيثُ ننتظر قرارات واشنطن، التي يجري البحث فيها حاليًا عبر منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات“.

وأشار خطيب زادة إلى أن نافذة التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، لافتًا إلى أن ما تبقى من خلافات بين طهران وواشنطن بشأن مفاوضات فيينا النووية أكثر من قضية.

وتهدف المفاوضات النووية، التي بدأت بين إيران والقوى الدولية، في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، إلى إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في العام 2018، مقابل عودة إيران إلى التزاماتها النووية التي تملّصت منها عقب الانسحاب الأمريكي.