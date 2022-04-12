كييف: المفاوضات "صعبة جدا" مع موسكو

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني ”صعبة جدا“، بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن ”عدم تجانس“ مواقف الأوكرانيين ”يتسبب بصعوبات“ في المحادثات.

وأوضح بودولياك في رسالة إلى الصحافة أن ”المفاوضات صعبة جدا“، مشيرا إلى أن ”الجانب الروسي يتمسك بأساليبه التقليدية المتمثلة في الضغط العلني على عملية المفاوضات، خصوصا من خلال تصريحات معينة“.

والمحادثات الرامية إلى إنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/ فبراير مستمرة، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

واجتمع ممثلون لموسكو وكييف وجها لوجه مرتين في تركيا، المرة الأولى في 10 آذار/ مارس في أنطاليا، والثانية في إسطنبول في 29 من الشهر نفسه.

وكتب بودولياك: ”من الواضح أن الخلفية العاطفية اليوم في عملية التفاوض ثقيلة، من الواضح أن الوفد الأوكراني يعمل حصرا في إطار مؤيد لأوكرانيا وشفاف“.