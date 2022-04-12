صحيفة: الشاباك الإسرائيلي يحقق في اشتباه بتجسس صيني عبر "أكواب شوكولاتة"

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، يجري تحقيقًا في ما يشتبه أنها محاولة صينية للتجسس على وزارات في حكومة نفتالي بينيت.

اشتباه قيام الصين عبر سفارتها في تل أبيب بالتجسس على وزارات في الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن ”السفارة الصينية في تل أبيب قدمت هدايا عبارة عن أكواب مليئة بالشوكولاتة، بمناسبة عيد الفصح العبري، لعدد من الوزارات الحكومية، يبدو أنها تحتوي على أجهزة تنصت“.

وبينت أن ”الكوب الأول وصل إلى وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، قبل أن تصل أكواب أخرى إلى وزارة النقل ووزارة الصحة“.

وأضافت ”تلقى أيضا مساعدو الوزراء في الوزارات الأخرى رسالة من السفارة الصينية، مفادها بأنهم أرسلوا هدية إليهم من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، كما تم إبلاغ بعض الوزراء بأن الهدية ستصل اليوم“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”تم العثور داخل أحد الأكواب على جسم إلكتروني، حيث يجري التحقق فيما إذا كان عبارة عن جهاز تنصت“، لافتة إلى أنه ”في المقابل فإن بعض الهدايا لم يُعثر بداخلها على أي أجسام مشبوهة“.

ونشرت الصحيفة صورة لما قالت إنه الكوب الذي عُثر بداخله على جسم إلكتروني، فيما تظهر قطعة صغيرة في الأسفل وضعت حولها دائرة حمراء، في إشارة للقطعة المشتبه في أنها جهاز تنصت.

وتابعت أنه ”عقب ذلك، تم جمع كل الأكواب من الوزارات الحكومية لتفتيشها، كما صدرت تعليمات من الأجهزة الأمنية لجميع الوزارات وحتى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بتشديد الإجراءات الأمنية العادية وتفتيش كل ما يصل من الخارج وخاصة الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية الأجنبية“.

وبحسب التعليمات التي نقلتها ”يديعوت أحرونوت“ أنه ”يجب إخضاع الهدايا التي تصل من البعثات الدبلوماسية وخاصة التي تصل من البعثة الصينية لتفتيش دقيق، وإدخالها للوزارات بعد تصريح أمني بذلك“.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إنه ”يجري التحقق من أن هذه محاولة للتجسس، فيما رفض جهاز الشاباك التعليق“.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ”الشاباك يحقق في القضية، إذ لم تتضح الصورة بعد“.