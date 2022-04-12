صحف عالمية: أوروبا تلجأ للسلاح بعد "فشل" العقوبات ضد روسيا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم ما طرأ على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها السادس، إذ سلطت الضوء على تحرك أوروبي جديد يهدف إلى إمداد كييف بأسلحة متطورة بعد فشل العقوبات في وقف الحرب أو تأثيرها على موسكو.

وناقشت الصحف تقارير تكشف عن نزوح ثلثي أطفال أوكرانيا جراء الحرب، فيما تحدثت تقارير أخرى عن مزاعم بريطانية بشأن استخدام روسيا قنابل الفسفور الأبيض في معركة ماريوبول.

مشكلة ”وجودية“ لأوكرانيا

رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن المرحلة الجديدة من حرب أوكرانيا تتسبب في معضلة كبيرة للغرب بشأن ما ستؤول إليه الأمور، خاصة مع توقعات بأن يكون الهجوم الروسي في الشرق أكثر شراسة.

وذكرت الصحيفة أن الاعتقاد السائد في الغرب هو أن روسيا قد ضاعفت قواتها بـ“ثلاثة أضعاف“ في منطقة دونباس الشرقية؛ ما قد يشكل تحولًا حاسمًا لصالح موسكو، مشيرة إلى أن موسكو كثفت بالفعل عملياتها التمهيدية، حيث قصفت أسرع خطوط إمداد للقوات الأوكرانية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن تريسي جيرمان، الأستاذة في قسم الدراسات الدفاعية في ”كينغز كوليدج لندن“، قولها إن روسيا ربما تكون زادت بالفعل عدد الكتائب في شرق أوكرانيا ”من 30 إلى 40 في الأيام الأخيرة“، معتبرة أن هذا العدد يمكن أن يوفر الانتصار الذي يريده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه وفقًا لتقدير من المخابرات الغربية نشر أمس الاثنين تسمح زيادة عدد الكتائب لموسكو بامتلاك قوة قتالية إجمالية قوامها 90 كتيبة، مع نحو 1000 جندي لكل كتيبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أماكن أخرى في الشرق، تقترب القوات الروسية من السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة البريطانية إنه بالنسبة لأوكرانيا، فإن ”مشكلة المرحلة الحالية حادة، إن لم تعد وجودية“، إذ أظهرت كييف أنها قادرة على شن هجمات مضادة فعالة ضد القوات الروسية بأسلحة غربية مضادة للدبابات، لكن قواتها أصبحت الآن مستنفدة ولم تكن قادرة على دفع الروس بعيدًا في الجنوب والشرق.

وأضافت الصحيفة في تحليل لها أن القوات الأوكرانية سينصب تركيزها في المقام الأول على محاولة وقف التقدم الروسي، لتجنب محاصرة قواتها في دونباس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستترك أوكرانيا معزولة إلى حد كبير عن البحر، وتفسح المجال أمام روسيا لبناء جسر بري من دونيتسك إلى شبه جزيرة القرم.

ودعت الصحيفة الغرب _الذي من أجله تخوض أوكرانيا حربًا بالوكالة بشكل فعال_ إلى ضرورة إمداد كييف بالمعدات اللازمة لتتمكن من تغيير ميزان القوى على الأرض، وإجبار القوات الروسية على الخروج من خيرسون بالقرب من مصب نهر دنيبر في الجنوب.

تحرك أوروبي

في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء ”بلومبيرغ“ الأمريكية أن أوروبا اتخذت خطوات ملموسة أمس، الاثنين، بشأن تسليح أوكرانيا ”على وجه السرعة“، وذلك بعد أن فشلت العقوبات في التأثير على الرئيس الروسي لوقف الحرب.

وقالت الوكالة إنه بعد ستة أسابيع من الحرب التي لم تفعل العقوبات الكثير لوقفها أو حتى تخفيفها، بالإضافة إلى فشل المفاوضات مع روسيا، رأت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها أمس في لوكسمبورغ ضرورة إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة ”وبالأخص الأسلحة الثقيلة“ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال المرحلة الجديدة من الحرب.

وأضافت الوكالة الأمريكية أنه بالرغم من أن العقوبات لم تفعل شيئًا يذكر لتقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، إلا أن بضع دول بالتكتل تستمر في مقاومة الإجراءات الأكثر صرامة بسبب مخاوف من أن تضر أيضًا اقتصاداتها.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي قوله إن وزراء خارجية العديد من دول التكتل قد ضغطوا من أجل حظر النفط الروسي خلال اجتماعهم أمس الاثنين، لكنه أوضح أن آخرين لم يكونوا مستعدين لتحمل الألم الاقتصادي من مثل هذه الخطوة.

ووفقاً للوكالة، لا يزال هناك بعض التردد من قبل الحكومات بشأن ما سيتم توريده من أسلحة، ونقلت عن الدبلوماسي الأوروبي تفسيره بأن الدول بحاجة إلى بعض التأكيدات حول المكان الذي ستنتهي فيه الأسلحة التي ترسلها، ”لأن كييف لديها بعض الجماعات شبه العسكرية غير الموثوقة التي تعمل على الأرض“.

وفي قضية أخرى، أضاف الدبلوماسي الأوروبي، وفقاً للوكالة، أن أنظمة الأسلحة الحديثة التي تطالب بها أوكرانيا تتطلب أيضًا تدريبًا، مشيراً إلى أن هذا سيستغرق وقتًا قد لا تمتلكه أوكرانيا بسبب انشغالها بالهجوم الروسي في شرق البلاد.

مخاوف في بريطانيا

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن لندن تخشى من أن تستخدم القوات الروسية ”ذخائر الفسفور الأبيض“ في قصف ميناء ماريوبول المحاصر، حيث تشير روسيا إلى أنها ستدخل لفترة طويلة في شرق أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن تقييم استخباراتي من وزارة الدفاع البريطانية تأكيده أن القنابل قد استخدمت بالفعل من قبل روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، ”ما يزيد من احتمال توظيفها في المستقبل في ماريوبول مع اشتداد القتال من أجل المدينة“.

وأوضحت الصحيفة أن الفسفور الأبيض يُستخدم للإضاءة في الليل أو لإنشاء حاجب دخان، ولكن عندما يتم استخدامه كسلاح فإنه يتسبب في حروق مروعة.

ووفقاً للصحيفة، زعمت وزارة الدفاع البريطانية أن ”اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على التمييز عند الاستهداف وشن الضربات بينما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين“.

ورأت الصحيفة أن الاستيلاء على ماريوبول على الساحل الجنوبي يُعد أمراً حيوياً للجهود الحربية الروسية لأنه سيمكن موسكو من استكمال جسر بري من روسيا إلى شبه جزيرة القرم وتحرير ما يقرب من 6000 من قواتها لتعزيز الجبهات الروسية الأخرى، ربما في دونباس.

من جانبها، نقلت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية عن عمدة ماريوبول قوله إن أكثر من عشرة آلاف مدني قتلوا في حصار المدينة، وسط مخاوف من بوتين لمضاعفة القوات الروسية ثلاث مرات في الشرق لشن هجوم جديد على دونباس.

وأضاف، فاديم بويشينكو، وفقاً للصحيفة، أن عدد القتلى قد يتجاوز 20 ألفًا، متهماً القوات الروسية برفض دخول القوافل الإنسانية إلى المدينة في محاولة لإخفاء المذبحة، قائلاً إن العديد من الجثث نُقلت إلى مركز تجاري لتخزينها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المسؤولين الغربيين يعتقدون أنه بالنسبة لروسيا، يُنظر إلى سقوط ماريوبول على أنه أمر حاسم في تحرير القوات للقتال في دونباس وأيضًا لإنشاء طريق شمالًا لقوات الكرملين وهم يتطلعون إلى تشكيل ”حركة كماشة“ على القوات الأوكرانية في الشرق.

وحذرت الصحيفة من أن إحباط هجوم القوات الروسية في أجزاء كثيرة من البلاد قد يدفعها إلى الاعتماد بشكل متزايد على قصف المدن، معتبرة أنها إستراتيجية تركت العديد من المناطق الحضرية بالأرض وقتلت الآلاف من الناس، ودمرت الاقتصاد الأوكراني.

نزوح ثلثي أطفال أوكرانيا

من ناحية أخرى، نقلت شبكة ”سي. بي. إس“ الأمريكية عن وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) تأكيدها أن ما يقرب من ثلثي الأطفال الأوكرانيين، البالغ عددهم 7.5 مليون طفل، فروا من منازلهم في الأسابيع الستة التي تلت الغزو الروسي، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تحققت من مقتل 142 شابًا، موضحة أن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقال مانويل فونتين، مدير برامج الطوارئ في ”اليونيسف“، وفقاً للشبكة الأمريكية، إن تهجير 4.8 مليون طفل من أصل 7.5 مليون طفل في أوكرانيا في مثل هذا الوقت القصير ”أمر لا يصدق“، مضيفاً ”لم أر شيئًا يحدث مثل ذلك بهذه السرعة، خلال 31 عامًا من العمل الإنساني“.

وتابع فونتين ”إن هؤلاء الأطفال أُجبروا على ترك كل شيء وراءهم؛ منازلهم ومدارسهم، وفي كثير من الأحيان أفراد أسرهم“، ووفقًا لفونتين، فقد نزح 2.8 مليون طفل داخليًّا، بينما فر مليونا طفل من أوكرانيا كلاجئين.

وأشار فونتين إلى أنه بالإضافة إلى الملايين الذين نزحوا، فإن نصف ما يقدر بنحو 3.2 مليون طفل ممن بقوا في أوكرانيا معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الطعام.

ووفقاً لـ“سي. بي. إس“، أوضح فونتين -في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ركز على النساء والأطفال في أوكرانيا- أن ”الهجمات على البنية التحتية لشبكة المياه وانقطاع التيار الكهربائي تركت ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص محرومين من المياه في أوكرانيا، وهناك 4.6 مليون شخص آخر لديهم وصول محدود فقط“.

وكانت ليسيا فاسلينكو، العضوة بالبرلمان الأوكراني، قد ادعت أخيراً وقوع عمليات اختطاف جماعية للأطفال على يد القوات الروسية، لكن عمليات الاختطاف المزعومة هذه كان من الصعب للغاية تتبعها في خضم الحرب.

وفي مقابلة مع الشبكة الأمريكية، قال فونتين إن ”اليونيسف“ ليس لديها حاليًّا إمكانية الوصول إلى مناطق في أوكرانيا أو روسيا تسمح لها بالتحقيق في تقارير عمليات اختطاف الأطفال، لكنه أضاف ”نحن نبحث في كيفية تتبع ذلك أو المساعدة فيه“.

في غضون ذلك، نقلت ”سي. بي. إس“ عن المتحدث باسم ”اليونيسف“، جو إنغليش، أن الوكالة الدولية لم تتمكن من ”التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير، فهي بالطبع مثيرة للقلق بشكل لا يصدق“.

وأضافت ”اختطاف الأطفال في أوقات الحرب هو أحد الانتهاكات الجسيمة الستة ضد الأطفال في الصراع، وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي“.