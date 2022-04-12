تقرير: الصين تتنصت على الحكومة الإسرائيلية بأكواب حرارية

كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء نقلا عن راديو الجيش أن أكوابا حرارية أهدتها السفارة الصينية لمكاتب الحكومة الإسرائيلية تحتوي على قطعة مشبوهة قد تكون جهاز تنصت.

وبحسب صحيفة ”جيروساليم بوست“ الناطقة باللغة الإنجليزية أبلغت مصادر أمنية راديو الجيش الإسرائيلي أنه رغم الاشتباه في حدوث ذلك، إلا أن الوضع لا يزال غير واضح، فيما قالت وزارة الخارجية لراديو الجيش إن جهاز المخابرات الشاباك لا يزال يحقق في القضية.

وقالت الصحيفة نقلا عن راديو الجيش ”تم جمع جميع الأكواب التي قدمتها السفارة الصينية والتي كانت جزءًا من صندوق يحتوي على بعض الهدايا إلى المكاتب الحكومية لمزيد من التفتيش بعد الاكتشاف ولن يتم إعادة القطع إلى السفارة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير راديو الجيش يأتي بعد شهرين فقط من انتشار تقارير صحفية في إسرائيل بأن الحزب الشيوعي الصيني طلب من الطلاب الصينيين في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى جمع معلومات من وسائل الإعلام المحلية، كجزء من تجاه عالمي لبكين باستخدام الطلاب في جميع أنحاء العالم للترويج لمصالحها.

وأشارت إلى أن مسؤولين صينيين طلبوا من الطلاب في العديد من الجامعات في إسرائيل جمع التقارير للتغطيات الإعلامية الإسرائيلية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وإرسالها للحكومة الصينية، مضيفة أنها حصلت على صور أرسلها الطلاب لبكين.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن بضع دول اتخذت إجراءات في السنوات الأخيرة بعد العثور على طلاب صينيين شاركوا في جمع المعلومات الاستخباراتية وتهريب التكنولوجيا من الجامعات إلى بلادهم بوسائل مختلفة.

وتابعت الصحيفة ”بالإضافة إلى ذلك، تواصل الصين مراقبة الطلاب في البلدان الأخرى من خلال الاستفادة من مجموعات WeChat، مثل: مجموعات الطلاب في إسرائيل، من أجل الحصول على معلومات“.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية الأنباء التي نشرت في تل أبيب وواشنطن عن موافقة حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت على إخضاع علاقاتها مع الصين للمراقبة الأمريكية المباشرة.

وقال المسؤول لصحيفة ”هآرتس“ إن إسرائيل تعهدت بإطلاع الولايات المتحدة الأمريكية، على تفاصيل ”الصفقات المهمة“ التي تعتزم إبرامها مع الصين، وتعهدت حتى بإعادة النظر في الصفقات التي تعترض عليها واشنطن.