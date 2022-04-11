صحيفة عبرية: اتفاق بين "الليكود" وعيديت سليمان بشأن تشكيل حكومة مقبلة

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، عن اتفاق بين حزب ”الليكود“ الذي يترأسه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وعضوة الكنيست المستقيلة من الائتلاف الحكومي عيديت سليمان، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة حال انهيار الائتلاف الحالي.

ونقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، مساء الإثنين، عن المصادر، قولها، إن ”عيديت سليمان عقدت اتفاقا مع حزب الليكود يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية والقائمة الحزبية لأي انتخابات مقبلة بالكنيست“، مضيفة أن ”الليكود وافق على تعيين سليمان وزيرة للصحة في حال شكل بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة“.

في السياق، أكد أعضاء من الائتلاف الحكومي في الكنيست، أن ”قرار استقالة سليمان لا يمكن أن يكون مشابها لما حدث مع عضو الكنيست عن حزب يمينا عاميحاي شكلي، الذي صدر قرار بفصله من الحزب واعتباره منشقا“.

وحسب أعضاء الكنيست، فإن ”استقالة سليمان لن تؤدي بالضرورة إلى انهيار حكومة التغيير الحالية، كما أن قادة الائتلاف الحكومي لا يتوقعون أن تصوت سليمان لصالح أي مقترح من المعارضة الإسرائيلية، أو أن تهاجم التحالف، وفق ”يديعوت أحرونوت“.

وقبل عدة أيام، كشفت سليمان، عن تلقيها عرضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لتولي منصب جديد؛ وذلك من أجل إنقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار، وقالت لموقع ”تايمز أوف إسرائيل“، إن ”الائتلاف الحكومي عرض عليها تولي منصب وزير الصحة بدلا من الوزير الحالي نيتسان هوروفيتش“، مؤكدة أنها ”رفضت العرض ولا ترغب بالعودة إلى حكومة بينيت“.

وأوضحت سليمان، أنها ”تركت الائتلاف الحكومي الحالي بسبب تآكل قيم حزبها اليميني“، نافية ”وجود أي اتفاق مع حزب الليكود“.

وأضافت في حينه أن ”الليكود على استعداد لإعطائي كل شيء، لكن لا توجد صفقة بيننا، واستقالتي من الائتلاف الحكومي فعلتها بمفردي، ولم يكن أحد يعلم ما أنوي القيام به قبل تقديم استقالتي“، وفق قولها.

وفيما يتعلق بنيتها تشكيل حزب إسرائيلي جديد، أكدت سلميان، أنها ”لا تزال في الوقت الراهن عضو في الكنيست الإسرائيلي عن اليمين ولن تفعل أي شيء غير ذلك في الوقت الحالي، كما أنها لا ترغب في التقاعد من الحياة السياسية“، مشددة على أن ”اليمين الإسرائيلي لديه الكثير من الوقت للتفكير في تشكيل حكومة يمينية، خاصة وأن الجميع لديه مصلحة في عدم الذهاب لصناديق الاقتراع“.