بينيت: القائمة المشتركة لن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي في إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، بأنه لن يكون هناك أي تحالف بين الائتلاف الحكومي، والقائمة العربية المشتركة، وهو أول رد رسمي على الأنباء التي تحدثت عن طلب تقدم به الائتلاف للقائمة المشتركة من أجل عدم التصويت على إسقاط الحكومة الحالية.

وبعد أقل من أسبوع من الضجة التي أثارتها استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في مقابلة تلفزيونية مع القناة ”12“ العبرية، إنه ”لن يكون هناك تعاون مع القائمة المشتركة التي يرأسها النائب أيمن عودة، لا في الحكومة ولا في الائتلاف“. مؤكدا أن النائب العربي أيمن عودة ”أصبح في تحالف المهاجمين للحكومة“، إضافة إلى حزب ”الليكود“، وبعض أعضاء الصهيونية.

وقال بينيت ”الأزمة السياسية فاجأتني، لكنني تمكنت من السيطرة على القارب“، مضيفاً أنها ”لا توجد حاجة لإجراء انتخابات حالياً، وهو الأمر نفسه الذي أجمعنا عليه في حزب يمينا“، حسب تعبيره.

وأضاف أن ”هناك إجماعا بين باقي الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحكومي بأن انتخابات جديدة داخل إسرائيل تعد كارثة، وستدخلنا في دائرة لا نهاية لها“.

وحول ادعاء حزب ”الليكود“ والمعارضة بأن الحكومة الإسرائيلية مشلولة وهي غير قادرة على العمل بالقضاء على العنف وموجة الهجمات، اعتبر بينيت أن ”هذا الأمر غير صحيح“ قائلا إن ”هذه المرة الأولى التي تكون للجيش الإسرائيلي حرية العمل بهذه الطريقة“.

وتابع أن ”عملية الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة هي دليل بأن القوات الأمنية الإسرائيلية تعمل دون قيود في مدن الضفة الغربية“. واستدرك بينيت، قائلاً إن ”بنيامين نتنياهو وافق على فتح قنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس، وكان يمانع قبل ذلك هذا الأمر“.

وشدد على أن إسرائيل عرفت الكثير من موجات ”الإرهاب“، مضيفاً: ”سننتصر في هذه الموجة أيضاً، ونتغلب عليها“.

ولفت إلى أن هناك صعوبة في هذه الموجة من العمليات، إذ تتمثل في العمليات الفردية التي يقوم بها الفلسطينيون، مضيفاً أنه ”يصعب معرفة ما يدور في رأس الشاب المنفذ، لكن ورغم ذلك لدينا قوى أمنية إسرائيلية ممتازة وهناك من نعتمد عليه للقضاء على هذه الموجة“، وفق قوله.