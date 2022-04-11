الانفصاليون يعلنون سيطرتهم على منطقة المرفأ في ماريوبول الأوكرانية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر.

وقال بوشيلين مباشرةً عبر قناة ”بيرفي كانال“ الروسية، ”في ما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا“.

ونقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية عن ممثل الجيش الانفصالي إدوارد باسورين قوله إن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليًا في مصنعَي ”أزوفستال“ و“أزوفماش“ الضخمين.

وكان باسورين قد أكد صباح الاثنين السيطرة على 80% من منطقة المرفأ.

تشارك قوات ”جمهوريتَي“ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد والواقعتين في شرق أوكرانيا، بكامل عديدها في هجوم الكرملين الذي أُطلق في 24 شباط/ فبراير.

وأكد بوشيلين اليوم الاثنين، أن قواته ستكثف جهودها للسيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل، في تصريح يتناغم مع الموقف الروسي.

وقال في مؤتمر صحافي في دونيتسك وهي مدينة كبيرة تخضع لسيطرة الانفصاليين منذ 2014، إن ”العملية ستُكثّف، لأن كلما ماطلنا، عانى السكان المدنيون كونهم رهينة الوضع“.

وأكد أيضًا أن آلاف الجنود الأوكرانيين لا يزالون يقاتلون في حيّ مصنع ”أزوفستال“.

وأضاف أن ”الرقم الوارد في تقاريرنا يتراوح بين 1500 و3000 شخص“.