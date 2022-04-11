أمريكا.. إجراءات صارمة مرتقبة ضد "الأسلحة الشبح"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، اتخاذ إجراءات جديدة ضد ما يسمى الأسلحة ”الشبح“، مع إصدار أمر تنفيذي من المقرر أن يزيد القيود المفروضة على الأسلحة، التي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأن لا أرقام تسلسلية عليها.

وتستهدف الإجراءات الجديدة التي تم إعدادها لعام، نوعا من الأسلحة يقول مسؤولون مكلفون بإنفاذ القانون إن وتيرة ظهورها تضاعفت في تقارير الشرطة بين 2020 و2021.

وقال مسؤول في إدارة بايدن: ”هذا هو السلاح المفضل للمجرمين“.

وتنص القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكل سلاحا ناريا، ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجاريا، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.

وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه، إجراء فحص الخلفية للمشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن على ”مصنعي مجموعات قطع الأسلحة تضمين المجموعات أرقاما متسلسلة في القطع، فيما على التجار المرخصين الذين يخزنون أسلحة شبحا إضافة رقم تسلسلي“.

وبهدف تعزيز القدرة على تعقب الأسلحة ”الشبح“، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فيدراليًا، يجب أن يحتفظوا بالسجلات طالما أنهم يعملون في مجال الأعمال التجارية وليس لمدة 20 عاما مثلما هي الحال حاليا.

ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليون قطعة سلاح فردية بمعدل سلاح لكل شخص، وكل عام يقتل في الولايات المتحدة قرابة الثلاثين ألف شخص بطلقة نارية.

وتتجذر ثقافة امتلاك الأسلحة في المجتمع الأمريكي وتعود إلى فترة الحرب الأهلية الأمريكية واعتبار حمل السلاح الشخصي الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى.

لكن تزايد أعمال العنف التي خلفتها الحوادث الفردية لإطلاق النار في أمريكا، جعلت الأصوات تتعالى لوضع حد للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.

وتضع كل ولاية تشريعها المتعلق بالأسلحة، وبذلك فإن 40 % من صفقات بيع السلاح الخاصة، هي عمليات غير منظمة.