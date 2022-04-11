ما هو مستقبل السياسة الأمريكية تجاه روسيا على المدى الطويل؟

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن هناك تساؤلات تدور حالياً حول شكل السياسة الأمريكية طويلة الأمد تجاه روسيا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ولا تزال الحرب قائمة حتى الآن.

وأشارت إلى أن غزو أوكرانيا، ومزاعم ارتكاب جرائم حرب، والعقوبات الاقتصادية، ربما تحدد مستقبل العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته يوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني: ”خلال الأسابيع الست منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من العقوبات على موسكو، وقامت بتسليح الأوكرانيين، وحشدت حلفاء غربيين ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعملت على جعل الأخير شخصية مارقة على الصعيد العالمي“.

ومضت تقول: ”أدى ذلك إلى وصول العلاقات الأمريكية الروسية لأدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة، وهو ما جعل من غير الواضح كيف سيكون موقف واشنطن تجاه موسكو على المدى الطويل، وكيف سيكون رد الفعل الدائم من جانب الحكومة الأمريكية، خاصة إذا تغير المسار الروسي في أوكرانيا“.

وأشار التقرير إلى أنه ”حتى الآن كان تركيز إدارة بايدن على استغلال العقوبات في فرض أكبر قدر من الألم على القطاع المالي وقطاع الطاقة في روسيا، وأبرز الأثرياء الروس، والصناعات العسكرية، في محاولة لدفع روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا وإنهاء الأعمال العدائية“.

وأردفت قائلة: ”وفي نفس الوقت فإن بايدن وصف بوتين بأنه مجرم حرب، وطالب بمحاسبته، وقال إنه لا يمكن أن يستمر في السلطة، وهو التصريح الذي سارع البيت الأبيض بتوضيحه، مشيراً إلى أن تغيير النظام في روسيا ليس ضمن السياسة الأمريكية“.

وبينت الصحيفة بأن تصريحات بايدن أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في الإطاحة ببوتين ومحاكمته، أو أنها ستبحث عن طريقة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية، في حالة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، أو أنها سترسم مساراً وسطياً بين التوجهين.

ونقلت عن أنجيلا ستينت، خبيرة الشؤون الروسية، والأستاذة في جامعة جورج تاون الأمريكية، قولها: ”عندما تنتهي الحرب، وهي بالتأكيد لن تنتهي بين عشية وضحاها، فإنه من الصعب أن نرى تعافياً في العلاقات الأمريكية الروسية طالما استمر بوتين في السلطة“.

وقالت ”وول ستريت جورنال“ إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي اعترفوا بفشل إدارة بايدن في هدفها بإقامة علاقات مستقرة ويمكن توقعها مع روسيا، بعد غزو بوتين لأوكرانيا، ومن غير المتوقع أن تعود العلاقات إلى المرحلة التي كانت عليها قبل الحرب، ولكن من المبكر للغاية تحديد النهج الجديد للتواصل مع موسكو.

وأشارت إلى محادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، والتي شهدت بعض الجولات دون الوصول إلى اتفاق، وقال مسؤولون سابقون بالإدارة الأمريكية إنه في حالة توصل موسكو وكييف إلى اتفاق سلام، فمن المرجح أن تكون الولايات المتحدة والدول الأوروبية على استعداد لرفع بعض وليس كل العقوبات المفروضة على موسكو، على افتراض أن أوكرانيا تدعم هذه الخطوة.

من جانبه، قال جون هربست، السفير الأمريكي الأسبق في كييف، خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، إنه من المحتمل أن يكون هناك نوع من ذوبان الجليد مع بوتين.

وأضاف: ”أكره بوتين، ولكنه إذا أدرك أنه لا يستطيع الفوز في أوكرانيا، وأوقف الحرب، فإن العلاقات بيننا ستتحسن“.