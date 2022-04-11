زيلينسكي: عشرات الآلاف قتلوا في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، إن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول بجنوب شرق البلاد، مطالبا كوريا الجنوبية، بـ“أي مساعدة عسكرية“ يمكن أن تقدمها.

وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو إلى نواب برلمان كوريا الجنوبية: ”ماريوبول دُمرت وهناك عشرات الآلاف من القتلى، لكن على الرغم من ذلك فإن الروس لم يوقفوا هجومهم“.

وتقول وكالة ”رويترز“، إنه على الرغم من ”الدمار واسع النطاق الذي وقع في ماريوبول، إلا أنه لم يتم التحقق من دقة تقديرات زيلينسكي لعدد القتلى في المدينة الواقعة بين المناطق الشرقية لأوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ولم يحدد زيلينسكي الأسلحة التي طلبها، لكنه قال إن كوريا الجنوبية تمتلك العديد من الأسلحة التي لا يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة الأوكرانيين العاديين فحسب، بل تساهم أيضا في منع روسيا من مهاجمة دول أخرى.

وقال زيلينسكي من خلال مترجم: ”أوكرانيا بحاجة إلى تكنولوجيا عسكرية متنوعة من الطائرات إلى الدبابات. كوريا الجنوبية يمكن أن تساعدنا“.

وأجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، يوم الجمعة، بناء على طلب الأخير.

وقالت وزارة الدفاع في سول، اليوم الإثنين، إن ريزنيكوف شكر سوه على إرسال مساعدات إنسانية وإمدادات وطلب من كوريا الجنوبية إرسال أسلحة مضادة للطائرات.

وكان رئيس بلدية ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا فاديم بويتشينكو، أعلن أن المدينة ”دمرت بنسبة 90%“، فيما ”40% من بنيتها التحتية غير قابلة للإصلاح“.

وقال بويتشينكو في مؤتمر صحافي عُقد في الخامس من الشهر الجاري: ”الخبر المحزن هو أن 90% من البنية التحتية للمدينة دُمرت، و40% منها غير قابلة للإصلاح“، مضيفا أن ”نحو 130 ألف نسمة“ لا يزالون محاصرين فيها.

وقبل الحرب، كان عدد سكان ماريوبول نحو نصف مليون نسمة.

وأضاف بويتشينكو: ”الجيش الروسي يدمر ماريوبول بوحشية.. القصف لا يتوقف“، لاسيما ”قاذفات الصواريخ المتعددة“.

وأكد أن الهجمات على ماريوبول تأتي خصوصا ”من البحر“، حيث توجد ”سفن روسية“.