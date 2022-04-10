ماكرون أو لوبان.. لماذا الانتخابات مهمة لفرنسا والاتحاد الأوروبي والغرب؟

يقرر الفرنسيون، في 24 نيسان/أبريل الجاري، ما إذا كانوا سينتخبون الرئيس الوسطي المؤيد للأعمال، إيمانويل ماكرون، لفترة جديدة، أو سينسفون إجماعًا سائدًا منذ عقود على اختيار مرشح التيار الرئيس لصالح مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.

وفيما يلي ما يمكن توقعه منهما بشأن القضايا الرئيسة:

الاقتصاد

لوبان: اليمينية المتطرفة في الجبهة الوطنية السابقة، إذ غيرت وجهة حزب والدها الداعم للسوق الحرة، والتدخل المحدود للحكومة في السياسة العامة، والقطاع الخاص، إلى حزب داع إلى الحمائية.

وتريد تنفيذ سياسة ”اشترِ الفرنسي“ على المناقصات العامة، وخفض الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 60 لمن بدأوا العمل قبل بلوغ سن العشرين، وإلغاء ضريبة الدخل لمن تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة إلى 5.5% من 20%.

كما ستنفق ملياري يورو (2.18 مليار دولار) على مدى 5 سنوات لرفع رواتب العاملين في المستشفيات، وتوظيف 10 آلاف غيرهم، وسترفع رواتب المعلمين 15% على مدى 5 سنوات.

وتقول جيل إيفالدي، أستاذة العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، إن ”البرنامج الاقتصادي لحزبها يميل إلى اليسار أكثر مما كان عليه منذ عقود“.

ماكرون: يخطط الزعيم الفرنسي لمضاعفة إصلاحات السوق الحرة التي نفذها خلال فترة ولايته الأولى، إذ كان البند الرئيس في برنامجه هو زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 من 62.

ويتعهد ”ماكرون“ أيضًا، بجعل بعض مزايا الرعاية الاجتماعية مشروطة بساعات تدريب تتراوح بين 15 و20 ساعة، على غرار السياسات المتبعة في دول، مثل الولايات المتحدة، أو بريطانيا.

التأمين ضد البطالة، الذي يضمن للعمال ما يصل إلى ثلثي رواتبهم لمدة عامين إذا فقدوا وظائفهم، سيكون مرتبطًا بقوة الاقتصاد.

أوروبا

على الرغم من أنها تخلت عن خططها السابقة للانسحاب من منطقة اليورو، وسداد ديون فرنسا بالفرنك، تعهدت ”لوبان“ بقطع المساهمات في خزائن الاتحاد الأوروبي، وستضع مثل هذه الخطوة باريس على مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية، وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وتصر على أن القانون الفرنسي يجب أن تكون له اليد العليا على قواعد الاتحاد الأوروبي، في تحد للمحكمة العليا في التكتل، وتقول إنها تريد في النهاية استبدال الاتحاد الأوروبي بـ“أوروبا الأمم“، رغم أنها لم توضح بعد كيف سيبدو ذلك.

كما ستوظف ”لوبان“ آلافًا من وكلاء الجمارك لفحص البضائع التي تدخل فرنسا، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بدعوى مكافحة الاحتيال.

ويقول محللون، إن ذلك من شأنه أن يقوض السوق الموحدة.

بدوره، سيواصل ”ماكرون“ المؤيد للاتحاد الأوروبي سعيه إلى تطوير ما يسميه ”الاستقلال الإستراتيجي“ لأوروبا في مجالات: الدفاع، والتكنولوجيا، والزراعة، والطاقة، وتقليل اعتماد التكتل على القوى الأخرى.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سعى ماكرون إلى إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي نحو موقف أكثر حمائية، ومنع بعض صفقات التجارة الحرة مع الكتل الأخرى مثل ميركوسور، وإنشاء آلية تزيد من التدقيق في عمليات الاستحواذ الخارجية على شركات الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية.

ومن المرجح أيضًا، أن يدفع ماكرون من أجل المزيد من التنظيم لعمالقة التكنولوجيا من الولايات المتحدة، وقال إنه يريد إنشاء ”ميتافيرس أوروبي“ للتنافس مع فيسبوك.

التحالف الغربي

تريد ”لوبان“ سحب فرنسا من القيادة المشتركة لحلف شمال الأطلسي، في تحدٍ لهيكل الأمن الغربي في فترة ما بعد الحرب الباردة.

ويتهمها معارضوها بأنها مقربة من موسكو، وحصل حزبها على قرض مصرفي من بنك روسي، في العام 2014، واستضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية للعام 2017.

ونددت بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها قالت إن موسكو قد تكون حليفة مرة أخرى بعد الحرب.

وفي مقابلة مع ”رويترز“ وصفت نفسها بأنها ”ديغولية“ نسبة للزعيم في زمن الحرب شارل ديغول، وقالت إنها ستنتهج سياسة خارجية على مسافة متساوية من واشنطن وموسكو.

وعندما سئلت عما إذا كانت لديها رسالة إلى البلدين الحليفين التقليديين لفرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة، قالت: ”تخلّيا عن أفكاركما المسبقة عني“.

أما ماكرون، وعلى الرغم من أنه أثار استياء حلف الأطلسي، لا سيما في شرق أوروبا، وألمانيا، عندما وصفه بأنه ”ميت دماغيًا“، في العام 2019، فقد قال بعدها إن الغزو الروسي لأوكرانيا ”أعاده إلى الحياة“.

ومع ذلك، فإنه سيسعى إلى جعل الأوروبيين أقل اعتمادًا على الجيش الأمريكي فيما يتعلق بالأمن.

ودفع ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى التركيز أكثر على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونفوذ الصين المتزايد في المنطقة، ومع ذلك، فقد خاض صدامًا مع واشنطن، ولندن، وكانبيرا، بعد أن تراجعت أستراليا عن صفقة غواصات ضخمة مع فرنسا.

وكان حذرًا بشأن ما إذا كان سيسعى إلى التعاون مع التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، ضد الصين، أو محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي باتباع سياسته المستقلة تجاه بكين.