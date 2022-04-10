إسرائيل.. الائتلاف الحكومي "عرض" محفزات على "القائمة العربية" لمنع إسقاطه

كشفت صحيفة عبرية، يوم الأحد، أن الائتلاف الإسرائيلي الحالي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عرض ”محفزات“ على ”القائمة العربية المشتركة“ لمنع التصويت لصالح إسقاط الحكومة في حال تقديم المعارضة لمثل هذا المشروع في الكنيست.

وتعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي أزمة شديدة، بعد استقالة النائبة اليمينية، عيديت سيلمان، بشكل يهدد بقاءه.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“، إن ”الائتلاف الحكومي يمارس ضغوطا شديدة على القائمة العربية المشتركة على أمل ألا تصوت لصالح إسقاط الحكومة في الكنيست“.

وأضافت أن ”الائتلاف يحاول منع مثل هذا الاقتراح، لكنه يحاول أيضا الحصول على اتفاق عام يمنع المزيد من المنشقين في الائتلاف، وخاصة في اليمين“.

وأوضحت أنه ”في الأيام الأخيرة، اتصلت شخصيات سياسية في الائتلاف بأعضاء كبار في القائمة المشتركة وأرسلت إليهم مقترحات وصفها التحالف بأنها بعيدة المدى“.

وتابعت الصحيفة: ”تشمل المقترحات التي تلقاها أعضاء القائمة المشتركة موازنات للقطاع العربي ودعم لقوانين مدنية لأعضاء القائمة بما يعود بالنفع على الجمهور العربي وأكثر“.

وأردفت ”يسرائيل هيوم“: ”يضغط الائتلاف على أعضاء القائمة المشتركة، زاعما أن حل الحكومة الحالية والذهاب إلى صناديق الاقتراع قد يؤدي إلى تشكيل حكومة متطرفة مع سموتريتش وعضو الكنيست ايتمار بن غفير المعروفين بالخط الأحمر في نظر القائمة المشتركة“.

وفي السياق ذاته، تقدر مصادر في الائتلاف الحكومي أن المعارضة التي يتزعمها نفتالي بينيت، ستجد صعوبة في إيجاد منشق آخر أو مستقيل آخر، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

وأكدت القناة الرسمية العبرية، أن ”بينيت استبق خطوات المعارضة، بإعلان عضو الكنيست عن حزبه عميحاي شيكلي كمنشق، وهي خطوة تهدف إلى منع المعارضة من استغلال إمكانية تقديم استقالته، وبذلك يخسر الائتلاف مقاعد أخرى بالكنيست“.

وأشارت القناة إلى أن الاعتقاد في حزب ”الليكود“ المعارض، بأنه تضاءلت الفرصة لمغادرة عضو كنيست آخر من حزب ”يمينا“ قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست.

”لكن الحزب المعارض يعتقد أن المنشق الجديد عن حزب ”يمينا“، سيأتي بعد أن تبدأ الحكومة الحالية بالفشل في عمليات التصويت على مشاريع القوانين داخل الكنيست“، وفق ما أوردته القناة.

من جانب آخر، من المقرر أن يجتمع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، في إطار اجتماعهم الأسبوعي الدوري، ولكنه الأول منذ الأزمة السياسية الأخيرة التي حلت بحكومتهم بعد استقالة عيديت سيلمان من حزب ”يمينا“.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت تحدث في الأيام الأخيرة مع جميع شركائه، لكن لم يتم عقد اجتماع مشترك بينهم للخروج من الأزمة“.

وبينت الصحيفة، أن ”اجتماع اليوم سيركز على ضرورة العمل على استقرار الائتلاف الحكومي، بالإضافة إلى منع انشقاق أو استقالة أي عضو كنيست آخر من أحزاب الائتلاف قبل حل مشكلة الأغلبية“.