"ناشيونال إنترست": حرب أوكرانيا تنذر بانفصال مناطق عن روسيا

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن بعض مناطق روسيا قد تطالب بالانفصال بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا؛ نتيجة إخفاقات الجيش الروسي والتي أدت إلى أضعاف البلاد.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يعيد للأذهان حملة فرنسا وبريطانيا على السويس في عام 1956، مضيفة أن التراجع المهين لتلكما الدولتين كان بمثابة نهاية لوضعهما كقوتين من الدرجة الأولى وبداية فترة مضطربة من الأزمات السياسية وفقدان الأراضي لحركات الاستقلال.

وقالت: ”قد يعيد التاريخ نفسه.. روسيا فشلت في محاولتها لاحتلال أوكرانيا وفي هذه العملية، تعاني روسيا من خسائر فادحة في القدرة العسكرية والقوة الاقتصادية والمكانة الدولية.. وأصبح من الواضح الآن أن روسيا ليست قوة عظمى في نفس المستوى مثل الولايات المتحدة والصين“.

وأضافت: ”الآن وهي تدخل فترة اضطراب سياسي من المرجح أن تشمل مطالب متجددة بالاستقلال من قبل الجمهوريات المكونة لها في عملية مماثلة لتفكك الاتحاد السوفييتي“.

ورأت المجلة أن الحرب الروسية الأوكرانية التي قادها فلاديمير بوتين كانت بمثابة خطأ كبير وستجبر روسيا على الاعتراف بمحدوديتها ووضعها المتضائل، لافتة إلى أن الاقتصاد الروسي ينهار تحت وطأة تكلفة الحرب والعقوبات والبورصة الروسية لا تعمل، والأسهم الروسية المتداولة في لندن هوت بأكثر من 90%.

تصاعد العقوبات

ونبّهت المجلة إلى أن تأثير العقوبات القاسية والشاملة للغاية المفروضة على روسيا من قبل معظم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، سوف ”تزداد وتتصاعد بمرور الوقت“.

وقالت إن ”العواقب السياسية الدولية للغزو هي بنفس القدر.. ليس لروسيا حلفاء في هذه الحرب ولا تقدم الصين سوى دعم ضمني.. أما بيلاروسيا فهي حليف لكن ليس لديها الكثير لتقدمه وفي الوقت نفسه، فإن كل أوروبا تقريبًا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا والعديد من البلدان الأخرى في العالم الحر، تصطف ضد روسيا وتدعم أوكرانيا“.

وأشارت إلى أنه يتم ”التعامل مع هذه التحديات الخطيرة من خلال نظام سياسي هش مبني حول ديكتاتورية بوتين الشخصية.. وقد لخص فياتشيسلاف فولودين، النائب السابق لرئيس الأركان، الأمر الشهير بعبارة (لا بوتين، لا روسيا).. لذا سيتعين على بوتين زيادة القمع المحلي أكثر للتعامل مع الاستياء المتزايد من الحرب“.

مطالبات الاستقلال

واعتبرت المجلة أنه في بعض الحالات، أطلق بوتين بنفسه بعض قوى التفكك الوطني من خلال الادعاء بأن روسيا يمكن أن تحتل أوكرانيا وشبه جزيرة القرم لأنهما ينتميان ”تاريخيًا“ إلى روسيا، مضيفة أنه ”وفقًا لهذا المنطق، يمكن للعديد من الجمهوريات والأقاليم إعلان الاستقلال لأنها تاريخيا لم تكن تنتمي إلى روسيا“.

ولفتت إلى أنه تم الاستيلاء على جيب كالينينغراد الروسي شبه المستقل من قبل الاتحاد السوفييتي فقط من ألمانيا في عام 1946، مشيرة إلى أنها محصورة بين بولندا وليتوانيا، وكلاهما من دول الاتحاد الأوروبي، وليس لها حدود مع روسيا.

وأشارت إلى أن جمهورية كاريليا التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة والمجاورة لفنلندا استحوذ عليها ستالين بعد حربه العدوانية عام 1940 ضد فنلندا، مضيفة أن جمهوريات أخرى حاولت أن تكون مستقلة من قبل بما فيها جمهوريات القوقاز المحتلة في القرن التاسع عشر ذات أغلبية مسلمة وهي مختلفة عرقيا عن الروس ولها حدود مع دول أخرى.

ولفتت المجلة إلى أن جمهورية الشيشان خاضت حرب استقلال دموية وحازمة في التسعينيات، وأن الشيشان قد ينضمون إلى المطالبة بالاستقلال إلى جانب جمهوريات القوقاز المجاورة الأخرى، بما في ذلك داغستان وإنغوشيا وكباردينو – بلقاريا.

وأوضحت المجلة أنه بجوار منغوليا والصين تقع جمهورية توفا والتي ضمها الاتحاد السوفييتي في عام 1944، وأنه وبجانب توفا توجد جمهورية خاكاسيا التي تم دمجها في القرن الثامن عشر، في حين تقع جمهورية تتارستان في منطقة الفولغا، لافتة إلى أنها أعلنت استقلالها في عام 1917 – 1990 ، ومرة أخرى في عام 2008.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن لسيبيريا، التي كانت غزوا لقيصر في القرن السابع عشر، أن تعيد إحياء هويتها الخاصة، من قاعدة في مدينتي كراسنويارسك وإيركوتسك، وتطالب بمواردها الغنية بالطاقة التي يمكنها بيعها للصين.

وختمت بالقول: ”قد تكون هذه أخبارًا جيدة للولايات المتحدة والعالم الحر، وخاصة أوروبا؛ لأن روسيا المتضائلة المنشغلة بالشؤون الداخلية ستكون أقل تهديدا للسلام العالمي مما هي عليه اليوم.. لكن مثل تلك الخطوات ستخلق قلقا كبيرا بشأن الأسلحة النووية الروسية.. ولذلك فإن تأمين الأسلحة في البلدان المستقلة ذات الولاءات غير المؤكدة سيكون تحديا خطيرا، تمامًا كما كان الحال بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.. وقد تستفيد الصين من التفكك من خلال جذب البلدان المستقلة حديثًا في آسيا إلى فلكها الاقتصادي“.