وزير إسرائيلي يلوح باجتياح كامل لمخيم جنين

قال وزير الأمن الداخلي بالحكومة الإسرائيلية عومر بارليف، اليوم الأحد، إن لدى إسرائيل إمكانية القيام بعملية عسكرية على غرار ”السور الواقي“ في مدينة جنين فقط، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت داخل المدن الإسرائيلية.

وأوضح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في تصريحات، نقلتها صحيفة ”معاريف“ العبرية، ”نحتاج اليوم بالفعل إلى الاستعداد لعملية واسعة النطاق في مخيم جنين للاجئين بشمال الضفة الغربية“، في إشارة لعملية اجتياح وتدمير مخيم جنين عام 2002، ضمن ما يعرف بعملية ”السور الواقي“.

وأضاف بارليف، في تصريحاته ”لم نصل بعد إلى هذه النقطة ولكننا نقترب منها، مثل هذا الحدث له عواقب بعيدة المدى، لذا يجب علينا أولاً أن نستنفد كل التحركات التي نقوم بها الآن“.

وتابع ”الدخول بثلاثة ألوية من الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين، من المرجح أن يثير ردود فعل من قطاع غزة، وهو أحد الخيارات التي يجب أخذها في الاعتبار أيضاً“.

ومنذ أسابيع، تشهد مدينة جنين، ومخيمها، توترات كبيرة على خلفية العمليات التي نفذها فلسطينيون من شمال الضفة داخل إسرائيل، وأسفرت عن مقتل عدد من الإسرائيليين وإصابة آخرين.

وأمس السبت، قرر الجيش الإسرائيلي في ختام جلسة أمنية عقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عدم السماح لمواطني إسرائيل العرب بدخول مدينة جنين عبر معبري الجلمة وبرطعة، والخروج منها سواء بالمركبات أو مشياً على الأقدام.

ووفق بيان أعلنه منسق العمليات بالحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، ”تقرر منع دخول تجار ورجال أعمال كبار فلسطينيين من سكان جنين إلى الأراضي الإسرائيلية“.

كما قرر وزير الدفاع غانتس، منع الزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان منطقة جنين في إطار التصاريح التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أثناء زيارته للمستشفى التي يتواجد بها مصابو عملية تل أبيب التي نفذها فلسطيني الخميس الماضي إن ”إسرائيل ماضية في عملها لوقف هذه الهجمات“.

وأوضح بينيت في تصريحاته، ”لن تكون هناك قيود على عمل قوات الأمن والجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية“.

وأشار بينيت، إلى أن قواته ستواصل ملاحقة المسلحين الفلسطينيين في كل مكان، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.