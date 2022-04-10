ترامب: أعتقد أنني أكثر البشر صدقا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انه يعتبر نفسه أكثر الأشخاص صدقًا على وجه الأرض، وذلك خلال تجمع شعبي حاشد بولاية ”نورث كارولينا“ الأمريكية، مساء أمس السبت.

وأفادت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، بأن ترامب، روى قصة عن صديق مجهول أخبره أنه كان ”نظيفا للغاية“ خلال فترة إدارتة للبيت الأبيض، بل ”الأنظف على وجه الأرض“، خاصة بعض التحقيقات الجارية يشأن اقتحام أنصار ترامب لمبنى ”الكابيتول“، يوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وأثار اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي بعد فوز رئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية، صدمة ليس في الولايات المتحدة فقط بل بين أصدقائها وأعدائها في العالم على السواء.

وقال ترامب، وهو يشير بعد ذلك إلى عمدة المدينة ”كما تعلم، لقد تم التحقيق معي لأعوام وأعوام، وكانت هناك ملايين وملايين الصفحات من الوثائق، لكنهم لم يعثروا على شيء.. يجب أن أكون الأنظف.. أعتقد أنني أكثر البشر صدقًا على وجه الارض“.

وقالت ”نيوزويك“، إن ترامب شدد على أن المدعين الديمقراطيين يجب أن ”يوقفوا الجريمة وإراقة الدماء المستعرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه في المدن التي يديرها الديمقراطيون“.

وأضاف ترامب ”لقد تم التحقيق معي من قبل الديمقراطيين أكثر، من بيلي ذا كيد وجيسي جيمس وآل كابوني مجتمعين.. وفي كل الأحوال كنت أظهر بريئا“.

ثم أشار ترامب إلى عمدة المدينة المحلي الذي كان حاضرًا خلال التجمع، وقال ”يجب إرسال هذا العمدة إلى مدينة نيويورك لتنظيف الأمور“.

ولفتت المجلة إلى أن ترامب، كالعادة استغل خطابه أيضا لمهاجمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى ”إخفاقات الرئيس الأمريكي في إستراتيجية الحدود والتضخم وأسعار الطاقة والنفط، والجريمة في المدن التي يديرها الديمقراطيون، والحرب الروسية الأوكرانية، والتجارة وقضايا المتحولين جنسيا، والسياسات الأخرى التي لا تنسجم مع قيم الحزب الجمهوري“.

وأضافت المجلة ”تطرق ترامب أيضا على استعادة التعليم الوطني وحب العلم الأمريكي، وقال ”سنعيد القانون والنظام في أمريكا مرة أخرى“.

وكانت المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، طالبت ، يوم الخميس، بمحاسبة، ترامب، لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.

وتجري جيمس، تحقيقات في تاريخ أعمال عائلة ترامب، وفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“.

وذكر مكتب المدعي العام في الدعوى المقدمة، أن ترامب ”لم يمتثل على الإطلاق لأمر تسليم للوثائق، وأن المحامين الممثلين له قالوا إنه لن يقدم أي وثائق ردًّا على أمر الاستدعاء، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت الوثائق موجودة، فإن منظمة ترامب ستوفرها، وسيتعين على مكتب المدعي العام الانتظار حتى تكمل منظمة ترامب من تقديمها للحصول عليها“.

وتحقق جيمس، في مزاعم تخص وجود ”تحريفات وإغفالات مضللة أو احتيالية“ في البيانات المالية لمنظمة ترامب، والتي تم تقديمها إلى المقرضين وشركات التأمين من بين جهات عدة.

وكان القضاء أصدر أمرا يطالب فيه رجل الأعمال الأمريكي بتسليم وثائق محددة تخص أعماله في الأول من مارس/ آذار الماضي، إلا أن شركته طالبت بتمديد الفترة حتى الـ31 منه.