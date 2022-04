بوتين يصطحب "الحقيبة النووية" إلى عزاء في كنيسة

اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”الحقيبة النووية“ الرئاسية، في أثناء حضوره جنازة سياسي روسي متشدد، في كاتدرائية ”المسيح المخلص“ يوم الجمعة، فيما جرى إخلاء القاعة تماما من المعزين، حسب ما تداولت وسائل إعلام عالمية.

ورافق الرئيس الروسي، وفقَ مقطع فيديو، رجل يرتدي حلة سوداء وكان يحمل حقيبة تحتوي على الرموز اللازمة للتخويل بشن هجوم نووي عن بعد.

وأشار تقرير لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية إلى أن ”كاتدرائية المسيح المخلص أخليت من المعزين، حيث قدم الزعيم الروسي احترامه للقومي المتطرف، فلاديمير جيرينوفسكي، وسط مخاوف من تعرض بوتين لمحاولة اغتيال“.

وقالت ”الإندبندنت“، وفقا لقناة ”Telegram VCHK-OGPU“: ”بالنسبة لبوتين، كانت القاعة التي ودع فيها الناس جيرينوفسكي خالية تماما من المعزين – حتى من الأقارب على الكراسي“.

