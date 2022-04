في شوارع كييف المقفرة.. جونسون يتجول سيرا على الأقدام برفقة زيلينسكي (فيديو)

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة سيرا على الأقدام برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف خلال زيارته المفاجئة السبت الى اوكرانيا، بعد أسابيع على مهاجمة القوات الروسية للمدينة.

ونشر مكتب زيلينسكي مقطع فيديو للزعيمين وهما يسيران تحت حراسة أمنية مشددة في وسط المدينة الخالي إلى حد كبير.

وعبر جونسون وزيلينسكي شارع خريشتتشاتيك الرئيسي الذي يؤدي إلى ساحة ميدان حيث انطلقت ثورة عام 2014 التي أطاحت بالحكومة الموالية لموسكو.

وفي طريقهما حيا الزعيمان العديد من المارة، وبدا على أحدهم التأثر الشديد عند رؤيته رئيس الوزراء البريطاني في كييف حيث بادره قائلا ”نحن بحاجة إليك“.

وأجاب جونسون ”نحن نتشرف بتقديم المساعدة. لديكم رئيس رائع هو السيد زيلينسكي“.

وأشاد جونسون في وقت سابق ”ببطولة“ زيلينسكي التي ساعدت أوكرانيا في صد الهجوم الروسي على كييف، مشيرا الى اعتقاد المخابرات الغربية بأن روسيا كانت على يقين بإمكان السيطرة على أوكرانيا ”في غضون أيام“.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022