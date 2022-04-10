في شوارع كييف المقفرة.. جونسون يتجول سيرا على الأقدام برفقة زيلينسكي (فيديو)

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة سيرا على الأقدام برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في شوارع كييف خلال زيارته المفاجئة السبت الى اوكرانيا، بعد أسابيع على مهاجمة القوات الروسية للمدينة.

ونشر مكتب زيلينسكي مقطع فيديو للزعيمين وهما يسيران تحت حراسة أمنية مشددة في وسط المدينة الخالي إلى حد كبير.

وعبر جونسون وزيلينسكي شارع خريشتتشاتيك الرئيسي الذي يؤدي إلى ساحة ميدان حيث انطلقت ثورة عام 2014 التي أطاحت بالحكومة الموالية لموسكو.

وفي طريقهما حيا الزعيمان العديد من المارة، وبدا على أحدهم التأثر الشديد عند رؤيته رئيس الوزراء البريطاني في كييف حيث بادره قائلا ”نحن بحاجة إليك“.

وأجاب جونسون ”نحن نتشرف بتقديم المساعدة. لديكم رئيس رائع هو السيد زيلينسكي“.

وأشاد جونسون في وقت سابق ”ببطولة“ زيلينسكي التي ساعدت أوكرانيا في صد الهجوم الروسي على كييف، مشيرا الى اعتقاد المخابرات الغربية بأن روسيا كانت على يقين بإمكان السيطرة على أوكرانيا ”في غضون أيام“.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022

وتقول أوكرانيا إنها استعادت منطقة كييف بالكامل من القوات الروسية، لكن العاصمة التي احتلت ضواحيها لا تزال في وضع حذر وهش.

وتأتي زيارة جونسون بعد أيام من الكشف عن جثث لمدنيين عقب انسحاب القوات الروسية من بلدات قرب العاصمة الأوكرانية.

ووصف جونسون هذه الأفعال بأنها ”جرائم حرب“، معتبرا أنها لطخت سمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأبد.

وزيارة جونسون التي لم تعلن عنها لندن أو كييف هي الأولى لزعيم من مجموعة السبع الى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وبدأ جونسون زيارة لكييف، السبت، بلقاء مع الرئيس الأوكراني، ليكون أول مسؤول في مجموعة السبع يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/ فبراير.

وكتب جونسون على تويتر بعد الاجتماع ”التقيت اليوم صديقي الرئيس زيلينسكي في كييف بهدف إظهار دعمنا الراسخ للشعب الاوكراني“.

وأضاف: ”نرصد مساعدات جديدة مالية وعسكرية تظهر التزامنا في إطار نضال بلاده ضد الحملة الهمجية لروسيا“.

وعلى قناة تلغرام للرئيس الأوكراني، نشرت صور عدة تظهر جونسون مرتديا بزة داكنة فيما يستقبله زيلينسكي بلباسه الكاكي المعتاد أمام المقر الرئاسي في كييف وداخله.

وكتب زيلينسكي: ”أهلا بك في كييف صديقي“.

وأشار مدير مكتب زيلينسكي اندريه يرماك عبر تلغرام إلى ”نقاش غني وبناء“، مشيدا بـ“قيادة“ بوريس جونسون.

وفي وقت سابق، نشر مسؤول في مكتب زيلينسكي على فيسبوك صورة تظهر الأخير وجونسون يتحادثان وقد جلسا حول طاولة.

وكتب مساعد الرئيس اندريه سيبيها: ”بريطانيا هي الرائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا“، واصفا جونسون بأنه ”زعيم التحالف المناهض للحرب. زعيم العقوبات على المعتدي الروسي“.