أوكرانيا وروسيا تجريان ثالت عملية لتبادل الأسرى

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على تلغرام: ”بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضا من تحرير 14 مدنيا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصا“.

واليوم السبت، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن القوات الروسية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب باستهدافها المدنيين في أوكرانيا، لكنها قالت إنه يتعين على محامين التحقيق في تلك الوقائع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت فون دير لاين لدى مغادرتها أوكرانيا بعد زيارة أنها رأت بعينيها، يوم الجمعة، الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا القريبة من كييف.

وبدأ فريق من خبراء الطب الشرعي نبش مقبرة جماعية، أمس، تضم جثث مدنيين، قال مسؤولون محليون إنهم قتلوا أثناء احتلال الروس للبلدة.

وقالت فون دير لاين للصحفيين على متن قطار يغادر أوكرانيا، اليوم السبت: ”حدسي يقول إذا لم تكن هذه جريمة حرب، فما هي جريمة الحرب إذًا، لكنني طبيبة… ويجب أن يحقق المحامون بعناية“.

وأضافت متحدثة عن بوتشا: ”شاهدت الصور التي أراني رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إياها: قتل الناس بينما يمرون. ويمكننا أن نرى أيضا بأعيننا أن الدمار في المدينة موجه إلى حياة المدنيين. المباني السكنية ليست أهدافا عسكرية“.

وقال الكرملين، يوم الثلاثاء، إن مزاعم إعدام القوات الروسية مدنيين في بوتشا هي تزييف صارخ يهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع أوكرانيا ضمن فريق تحقيق مشترك لجمع أدلة على جرائم حرب محتملة لاستخدامها في القضايا أمام المحاكم في المستقبل.

ميدانيا، نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة في قاعدة ميرهورود الجوية وسط أوكرانيا.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة إن مقاتلة من طراز ميج-29، وطائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، دُمرتا أيضًا في الهجوم على القاعدة الواقعة في منطقة بولتافا.

وذكر المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات دون طيار أوكرانية في الجو، في حين استهدفت الطائرات الحربية الروسية، وقوات الصواريخ 85، منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.