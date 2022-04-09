بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة لكييف، اليوم السبت، بلقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما أعلن مساعد للرئيس.

وقال مساعد الرئيس اندريه سيبيها على فيسبوك: ”بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي“ ونشر صورة لهما.

وظهر جونسون في الصورة مرتديا بزة داكنة فيما كان زيلينكسي بلباسه الكاكي المعتاد الذي يظهر فيه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية شباط/ فبراير.

وكتب سيبيها: ”بريطانيا هي الرائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا“.

ووصف المتحدث جونسون بأنه ”زعيم التحالف المناهض للحرب، زعيم العقوبات على المعتدي الروسي“.

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون في كييف ويعقد لقاء ثنائيا مع زيلينسكي لإبداء ”التضامن“ مع الشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت: ”سيبحثان الدعم البريطاني الطويل الأمد لأوكرانيا كما سيعرض (جونسون) حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية“.

تأتي زيارة جونسون للعاصمة الأوكرانية بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة وبعد زيارة المستشار النمساوي كارل نيهامر السبت.