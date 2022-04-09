"لوفيغارو": تزايد شعبية بوتين أجهض حلم الغرب في انتفاضة شعبية ضده

قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، إن تصاعد شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بلاده حتى بعد أسابيع من انطلاق الحرب على أوكرانيا، مثل خيبة لآمال الغرب.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، في تقرير نشرته الجمعة، أن ”شعبية الرئيس الروسي التي حققت قفزات مذهلة منذ بداية الحرب، أجهضت حلم الغرب الذي كان يأمل أن ينتفض الشعب الروسي ضد فلاديمير بوتين احتجاجا على المصير الذي آلت إليه الأوضاع في البلاد والمنطقة ككل“.

وقال التقرير: ”أمام إشعال الحرب في المنطقة، وفرض حياة العزلة والقيود على مواطنيه، انتظرت أوروبا والولايات المتحدة تهاوي مكانته وثورة الشعب الروسي ضد هذه السياسة، لكن الإشارات التي تأتي من روسيا تبدو يوما بعد يوم بعيدة كل البعد عن آمالهما“.

ونقل التقرير عن خبراء أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة كانت تظن أن الروس لا يريدون الحرب، لكن منذ أن بدأ الصراع، ”رأى الجميع تسونامي من الدعم لفلاديمير بوتين“.

وأضاف: ”شعبية بوتين بدأت في الارتفاع منذ أن كانت روسيا تحشد قواتها على الحدود الأوكرانية، والولايات المتحدة تندد بالنوايا العدوانية للنظام، لكنها حققت قفزات مذهلة منذ بداية الحرب، حيث وصلت نسبة المؤيدين للرئيس الروسي إلى 80%، وفقا لاستطلاع أجراه مؤخرا معهد ليفادا المستقل، والذي يستخدم أساليب العمل الأمريكية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبراء سياسيين قولهم: ”يشعر الروس بأنهم ملزمون بدعم رئيسهم، الذي أصبح قائد حرب، ورغم تأثير العقوبات، إلا أن أغلب الروس لا يلومون بوتين، الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ابنتيه، يوم أمس الجمعة“.

وتابعت الصحيفة: ”الروس لا يتعاطفون مع الأثرياء والأوليغارشية الذين تضرروا من العقوبات، لكن عندما تستهدف العقوبات بوتين أو عائلته نرى حتى أولئك الذين كانوا ضد الحرب يندفعون وراء ساكن قصر الكرملين، حتى أولئك الذين اعتبروا أنفسهم في المعارضة، بل أيضا حتى أولئك الذين حافظوا على علاقات مع الغرب“.

ويخلص تقرير ”لوفيغارو“ إلى أن هناك عوامل لتزايد شعبية بوتين، إذ إن الروس يريدون أن يكونوا في الاتجاه السائد داخل بلدهم، ولا يريدون أن يكونوا إلى جانب الآخر، ويرفضون تصديق أن روسيا يمكن أن تكون مسؤولة عن جرائم الحرب والمذابح التي حدثت في بوتشا الأوكرانية، إنهم يظهرون استعدادا لا مشروطا لدعم فلاديمير بوتين حتى نهاية الحرب، حتى أن البعض منهم يعتبر أن مفاوضات السلام ستكون خيانة، بحسب ما أورده التقرير.