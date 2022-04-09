إنترفاكس: القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة في قاعدة جوية أوكرانية

نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع الروسية القول إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة في قاعدة ميرهورود الجوية وسط أوكرانيا.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة إن مقاتلة من طراز ميج-29، وطائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية دُمرتا أيضًا في الهجوم على القاعدة الواقعة في منطقة بولتافا.

وذكر المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات دون طيار أوكرانية في الجو، فيما استهدفت الطائرات الحربية الروسية، وقوات الصواريخ 85، منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وبلغ إجمالي الأهداف الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 127 طائرة و98 مروحية، و425 طائرة دون طيار، و880 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1932 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ إن آلاف الجنود الروس تجمعوا بالقرب من أطراف مدينة ”خاركيف“، بهدف حشد قوات إضافية للسيطرة على إقليم ”دونباس“ شرق أوكرانيا.

وقال مسؤول بارز في ”البنتاغون“، في تصريحات، إن نحو 40 وحدة من الوحدات التكتيكية الروسية، التي يبلغ عدد عناصرها بين 600 و1000 جندي، تجمعت قرب بلدة ”بيلغورود“ الحدودية، موضحًا أن هذه الحشود الإضافية تهدف إلى تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة على السيطرة على إقليم ”دونباس“.

وقال المسؤول ذاته ”إن هناك دلائل على أن روسيا تأمل حشد أكثر من 60 ألف جندي لإنجاز هذه المهمة“، لكنه لم يشر إلى الوقت المحدد الذي ستتحرك فيه تلك القوات لتنفيذ مهمتها.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان جون كيربي، المتحدث باسم ”البنتاغون“، عن وجود تقارير على تعبئة عشرات الآلاف من قوات الاحتياط الروسية لتعزيز الوحدات العسكرية على حدود ”دونباس/“:“بعدما تكبدت موسكو خسائر شمال أوكرانيا“.

يشار إلى أن زخم العمليات العسكرية الروسية على الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية من أوكرانيا تراجع خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات بأن موسكو تستعد لإحكام سيطرتها على إقليم ”دونباس“ ومن بعده ستتوجه نحو إقليم ”دونيتسك“ المجاور.