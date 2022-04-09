بعد حرب أوكرانيا... ألمانيا تبدأ تحديث أنظمة الملاجئ العامة

ذكرت صحيفة ”فيلت أم زونتاج“ الألمانية يوم السبت، أن ألمانيا بدأت العمل على تعزيز أقبية المباني التي تستخدم كملاجئ وكذلك زيادة مخزونات الأزمات في حالة الحرب.

وبعد عقود من استنزاف القوات المسلحة الألمانية، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تحول كبير في السياسة حيث تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر للصحيفة إن ”الحكومة تبحث أيضا تحديث أنظمة الملاجئ العامة وستزيد الإنفاق على الحماية المدنية“، بحسب ما أوردت ”رويترز“.

وأضافت أنه ”يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا. سنرى ما إذا كان بوسعنا تحديث المزيد من هذه الأنظمة“.

وذكرت أن ”ألمانيا تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة، مضيفة أن ”الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة“.

وأشارت إلى أن ”البلاد ستعمل أيضا على تكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية“.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في 27 شباط/فبراير الماضي في تحول تاريخي، عن أن ألمانيا ستستثمر 100 مليار يورو في المعدات العسكرية هذا العام، وستخصص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنويا.

وقال شولتس: ”سنؤسس صندوقا خاصا للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، بعدما دفع غزو روسيا لأوكرانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا إلى تغيير سياستها العسكرية“.

وأضاف المستشار أنه ”من الآن فصاعدا العام تلو الآخر سنستثمر أكثر من 2% من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع“، مشددا على ”ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور“.

وسبق ذلك إعلان ألمانيا إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ أرض جو.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، حينها، إن ”ألمانيا ستزود أوكرانيا بألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض جو من طراز سيتنغر، من مخزونات القوات المسلحة الألمانية؛ حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا“.

وأضاف شولتس، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل نقطة تحول. من واجبنا أن نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغازي“.