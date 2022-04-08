قناة عبرية: بينيت طلب من أمريكا نقل رسالة للرئيس الفلسطيني بشأن هجوم تل أبيب

قالت قناة عبرية، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طلب من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نقل رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن هجوم تل أبيب الذي وقع، يوم الخميس، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن ”بينيت طلب في رسالته من الرئيس الفلسطيني حرمان والد منفذ العملية من راتب التقاعد الذي يحصل عليه من السلطة الفلسطينية“.

ونقلت القناة، عن مصادر إسرائيلية قولها، إنه ”لا توجد لدى إسرائيل قناعة كبيرة بأن هذا سيحدث؛ لكن قضية دفع الأموال لمنفذي العمليات طرحت في جميع الاجتماعات الأخيرة بين محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ”إسرائيل نقلت رسالة أخرى للسلطة الفلسطينية طلبت منها أن تدخل إلى جنين على نطاق أوسع لضبط الأسلحة، وأن تزيد التعاون الأمني مع الجيش الإسرائيلي“.

ووالد منفذ عملية تل أبيب، فتحي حازم، ضابط متقاعد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال ”حازم“ في تصريحات له، اليوم الجمعة، لتجمع من الفلسطينيين: ”سترون النصر في جيلكم، وفي عهدكم، وسترى عيونكم التغيير، وستنالون حريتكم، واستقلالكم“.

واستنكرت الأوساط الإسرائيلية السياسية والإعلامية تصريحات والد منفذ العملية، الذي أشاد بنجله منفذ العملية ”رعد“، مؤكدًا أنه ”شاب متميز في مجال الكمبيوتر“.

يذكر أن عملية إطلاق النار وسط تل أبيب، أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة أكثر من 10 آخرين، بجراح ما بين الخطيرة، والمتوسطة، والطفيفة.

وفجر اليوم الجمعة، تمكنت قوات إسرائيلية خاصة من قتل منفذ عملية إطلاق النار، وذلك بعد مطاردة استمرت عدة ساعات، تمكن خلالها من الهروب إلى مدينة يافا.

وعلى إثر العملية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، منح أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتحديدًا الجيش، وجهاز الأمن العام ”الشاباك“، حرية عمل كاملة لوقف العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، عبّر الرئيس الفلسطيني، عن إدانته للهجوم المسلح وسط تل أبيب، مؤكدًا أن ”قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وحذّر عباس، من ”استغلال هذه الحادثة المدانة للقيام باعتداءات، وردات فعل على الفلسطينيين من قبل المستوطنين وغيرهم“، لافتًا إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وشعوب المنطقة.