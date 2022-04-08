طالبان تحتج رسميا على استخدام العنف ضد اللاجئين الأفغان في إيران

استدعت وزارة الخارجية في حكومة حركة طالبان الأفغانية، يوم الجمعة، مسؤولين في السفارة الإيرانية بالعاصمة كابول، وذلك على خلفية عنف السلطات الإيرانية ضد اللاجئين الأفغان.

وأشارت تقارير إلى أن العنف ضد اللاجئين الأفغان قد تصاعد على خلفية هجوم شنه لاجئ أفغاني على ثلاثة من رجال الدين في مدينة مشهد شمال شرق إيران، يوم الثلاثاء الماضي، أدى إلى وفاة اثنين منهم.

وأعلنت وزارة خارجية طالبان أن ”المسؤول الكبير في الوزارة فيصل الله ناصري التقى مسؤولين في السفارة الإيرانية في كابول“.

وقال بيان صدر بهذا الصدد إن ”وزارة الخارجية في حكومة طالبان ناقشت (إساءة معاملة) الشرطة الإيرانية لطالبي اللجوء الأفغان مع مسؤولي السفارة الإيرانية في كابول، وطُلب منهم نقل (مخاوف الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية) إلى كبار المسؤولين الإيرانيين“.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد ندد، في وقت سابق، بالهجوم على رجال الدين في مشهد، قائلا: إن ”الإمارة الإسلامية تدين الهجوم على دور العبادة ورجال الدين في إيران، ولا علاقة له بالأفغان وأفغانستان“.

وأعلنت وزارة اللاجئين الأفغانية عن ترحيل قسري لآلاف المواطنين الأفغان من إيران.

وأفاد مسؤولون في الوزارة بأن أكثر من 2200 لاجئ عادوا إلى أفغانستان في يوم واحد.

وقال عباس بدري فر، رئيس الإعلام في السفارة الإيرانية في كابول، إن على الحكومة الأفغانية ضمان عدم دخول اللاجئين الأفغان إلى إيران.

إساءات

وذكر مواطن أفغاني عاد من إيران، لقناة ”طلوع نيوز“ الأفغانية، أنه ذهب إلى إيران منذ أربعة أشهر، وتعرض لإساءات شديدة، مضيفاً: ”حتى أولئك الذين يحملون تأشيرات قانونية، بمن فيهم الطلاب، تعرضوا لسوء المعاملة“.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن سوء معاملة المهاجرين الأفغان ازداد بعد أن هاجم مهاجر أفغاني ثلاثة طلاب في مشهد.

وطالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود أحمدي بيغش السلطات في بلاده بضرورة الإسراع في طرد اللاجئين الأفغان، وذلك على خلفية هجوم مدينة مشهد.

وقال نذير أحمد، وهو مواطن أفغاني يعيش في إيران، هاجر إليها بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، في حديث لهيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية ”دويتشه فيله“، إنه ”شهد شخصياً سوء معاملة إيران حكومةً وشعباً“ بطرق مختلفة بعد حادثة مشهد.

واعتبر أن ”الجريمة عمل شخصي، لكن لا ينبغي إيذاء كل الأفغان، وفي هذه الأيام يقوم الإيرانيون بمضايقة وإهانة أطفالنا في المدارس“.

لا نحصل على خبز

من جانبه، قال شير أحمد، وهو مواطن أفغاني آخر هاجر إلى إيران للعمل: ”بعد الحادث الأخير داخل ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد، نتعرض نحن الأفغان جميعًا لسوء المعاملة من قبل السلطات الإيرانية والشعب الإيراني“.

وأضاف: ”كانت مشكلة شخصية وتم القبض على هذا الشخص، ولكن سوء معاملتنا جعلنا من الصعب الحصول على الخبز في المخابز“.

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على سوء معاملة المواطنين الأفغان الذين يعيشون في إيران.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو متراً.