بايدن يتهم روسيا بارتكاب "فظاعة مروّعة" في كراماتورسك

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، روسيا بارتكاب ”فظاعة مروعة“ بعد مقتل خمسين مدنيا، بينهم خمسة أطفال، في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا.

وكتب بايدن على تويتر أن ”الهجوم على محطة أوكرانية هو فظاعة مروعة جديدة ارتكبتها روسيا، مستهدفة مدنيين يحاولون المغادرة وأن يكونوا في أمان“.

وفي وقت سابق، كتب حاكم منطقة دونيتسك أفلو كيريلينكو على تطبيق تلغرام: ”خمسون قتيلا بينهم خمسة أطفال، هذا هو عدد الضحايا لغاية الآن إثر الضربة التي شنتها قوات الاحتلال الروسية على محطة كراماتورسك“، مشيرا إلى نقل 98 جريحا إلى المستشفى.

وقال كيريلينكو إن آلاف الأشخاص كانوا في المحطة وقت سقوط الصواريخ.

وتابع: ”الفاشيون الروس يعرفون جيدا أين كانوا يصوبون وماذا يريدون.. أرادوا بث الذعر والخوف وأرادوا قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين“.

ونشر كيريلينكو صورة على الإنترنت لعدة جثث متناثرة على الأرض بجانب أكوام من الحقائب والأمتعة الأخرى، في حين ظهر رجال شرطة مسلحون يرتدون سترات واقية بجانب الجثث.

وأظهرت صورة أخرى خدمات الإنقاذ وهي تتعامل مع حريق فيما يبدو، وسط تصاعد سحابة من الدخان الرمادي في الهواء.